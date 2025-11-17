Цена и район больше не важны: на что обращают внимание украинцы при аренде жилья

Украинцы начали арендовать жилье, ориентируясь не только на цену и район, но и на наличие бомбоубежища и автономных источников энергии. В то же время арендодатели стали больше обращать внимание на платежеспособность и ответственность арендаторов, а отказы из-за детей или животных выросли.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Спрос на аренду остается высоким, ведь 40% украинцев планируют сменить жилье в ближайшее время, еще 37% уже арендуют, а 8% – в процессе оформления документов.

В то же время мотивация изменилась: на первое место вышла потребность иметь собственное отдельное пространство – об этом заявили 51% респондентов, что на 13% больше, чем в прошлом году. Среди других причин:

улучшение жилищных условий или увеличение площади – 37% (+12% к прошлому году);

– 37% (+12% к прошлому году); переезд из-за работы или путешествия – 21% (+4%);

– 21% (+4%); обстоятельства, связанные с войной – 26% (на 3% меньше, что свидетельствует о частичной стабилизации);

– 26% (на 3% меньше, что свидетельствует о частичной стабилизации); обзор рынка "на будущее" – 16% (+3%).

Как украинцы определяют реальную стоимость аренды

75% сравнивают объявления на платформах (показатель вырос на 8%);

сравнивают объявления на платформах (показатель вырос на 8%); 35% консультируются со знакомыми и родственниками;

консультируются со знакомыми и родственниками; 33% пользуются аналитическими данными на спецсайтах;

пользуются аналитическими данными на спецсайтах; 25% применяют онлайн-калькуляторы стоимости (+8%);

применяют онлайн-калькуляторы стоимости (+8%); 11% полагаются на риелторов как экспертов.

Рынок показывает, что украинцы все больше стремятся к прозрачности и точности, пытаясь адекватно оценить соотношение "цена-качество". Самым популярным каналом поиска остаются онлайн-платформы – ими пользуются 82% опрошенных. Соцсети, рекомендации друзей и услуги риелторов не демонстрируют ощутимого роста популярности.

Критерии, без которых аренды не будет

цена – 84%;

– 84%; район и инфраструктура – 71 и 62% соответственно;

– 71 и 62% соответственно; количество комнат – 68%;

– 68%; удобство к работе или транспорту – 67%.

Но самые заметные изменения касаются вопросов безопасности. В 2025 году в топ-15 впервые вошли:

наличие бомбоубежища;

автономные источники питания;

близость к стратегическим объектам.

Более половины опрошенных отмечают, что эти критерии стали определяющими. Проблемы остаются типичными, но их масштаб растет.

высокие цены – об этом сообщили 89% арендаторов (+6% за год);

– об этом сообщили 89% арендаторов (+6% за год); большая конкуренция – 75% (+4%).

Дискриминация тоже никуда не исчезла. Чаще всего отказывают:

людям с животными;

арендаторам со статусом ВПЛ;

военным и людям с инвалидностью;

семьям с маленькими детьми (наибольший прирост отказов – +14%).

Как арендаторы видят требования владельцев жилья

По ощущениям арендаторов, арендодатели оценивают их по определенным критериям. А именно:

домашние животные – 88%;

– 88%; наличие детей – 87%;

– 87%; количество жильцов – 83%;

– 83%; поведение и внешний вид – 82%;

– 82%; платежеспособность – 80%;

– 80%; семейное положение – 78%.

Также украинцы отмечают, что владельцы учитывают регион происхождения (71%), статус ВПЛ (61%) и язык общения (42%). Однако исследование, проведенное среди владельцев жилья в июне 2025 года, показывает другую картину. Важнейшими критериями являются:

платежеспособность арендатора – 60%;

– 60%; наличие домашних животных – 59%.

Зато политические взгляды и язык общения почти не влияют на решение – только 7 и 3% соответственно. Владельцы подтверждают, что главное – надежность и отсутствие рисков, а не социальные характеристики арендатора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве существенно снизилась стоимость аренды квартир. За последний месяц удешевление составило почти 2000 грн, или 7,62% – со средних 22 733 до 21 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!