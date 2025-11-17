Цена и район больше не важны: на что обращают внимание украинцы при аренде жилья
Украинцы начали арендовать жилье, ориентируясь не только на цену и район, но и на наличие бомбоубежища и автономных источников энергии. В то же время арендодатели стали больше обращать внимание на платежеспособность и ответственность арендаторов, а отказы из-за детей или животных выросли.
Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Спрос на аренду остается высоким, ведь 40% украинцев планируют сменить жилье в ближайшее время, еще 37% уже арендуют, а 8% – в процессе оформления документов.
В то же время мотивация изменилась: на первое место вышла потребность иметь собственное отдельное пространство – об этом заявили 51% респондентов, что на 13% больше, чем в прошлом году. Среди других причин:
- улучшение жилищных условий или увеличение площади – 37% (+12% к прошлому году);
- переезд из-за работы или путешествия – 21% (+4%);
- обстоятельства, связанные с войной – 26% (на 3% меньше, что свидетельствует о частичной стабилизации);
- обзор рынка "на будущее" – 16% (+3%).
Как украинцы определяют реальную стоимость аренды
- 75% сравнивают объявления на платформах (показатель вырос на 8%);
- 35% консультируются со знакомыми и родственниками;
- 33% пользуются аналитическими данными на спецсайтах;
- 25% применяют онлайн-калькуляторы стоимости (+8%);
- 11% полагаются на риелторов как экспертов.
Рынок показывает, что украинцы все больше стремятся к прозрачности и точности, пытаясь адекватно оценить соотношение "цена-качество". Самым популярным каналом поиска остаются онлайн-платформы – ими пользуются 82% опрошенных. Соцсети, рекомендации друзей и услуги риелторов не демонстрируют ощутимого роста популярности.
Критерии, без которых аренды не будет
- цена – 84%;
- район и инфраструктура – 71 и 62% соответственно;
- количество комнат – 68%;
- удобство к работе или транспорту – 67%.
Но самые заметные изменения касаются вопросов безопасности. В 2025 году в топ-15 впервые вошли:
- наличие бомбоубежища;
- автономные источники питания;
- близость к стратегическим объектам.
Более половины опрошенных отмечают, что эти критерии стали определяющими. Проблемы остаются типичными, но их масштаб растет.
- высокие цены – об этом сообщили 89% арендаторов (+6% за год);
- большая конкуренция – 75% (+4%).
Дискриминация тоже никуда не исчезла. Чаще всего отказывают:
- людям с животными;
- арендаторам со статусом ВПЛ;
- военным и людям с инвалидностью;
- семьям с маленькими детьми (наибольший прирост отказов – +14%).
Как арендаторы видят требования владельцев жилья
По ощущениям арендаторов, арендодатели оценивают их по определенным критериям. А именно:
- домашние животные – 88%;
- наличие детей – 87%;
- количество жильцов – 83%;
- поведение и внешний вид – 82%;
- платежеспособность – 80%;
- семейное положение – 78%.
Также украинцы отмечают, что владельцы учитывают регион происхождения (71%), статус ВПЛ (61%) и язык общения (42%). Однако исследование, проведенное среди владельцев жилья в июне 2025 года, показывает другую картину. Важнейшими критериями являются:
- платежеспособность арендатора – 60%;
- наличие домашних животных – 59%.
Зато политические взгляды и язык общения почти не влияют на решение – только 7 и 3% соответственно. Владельцы подтверждают, что главное – надежность и отсутствие рисков, а не социальные характеристики арендатора.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве существенно снизилась стоимость аренды квартир. За последний месяц удешевление составило почти 2000 грн, или 7,62% – со средних 22 733 до 21 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
