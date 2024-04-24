ТРЦ Gulliver в центре Киева могут передать в управление государства: что известно

Торгово-офисный Gulliver экс-собственника банка "Михайловский" Виктора Полищука в Киеве хотят передать в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). C такой инициативой выступил Офис генерального прокурора в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 млн грн.

Судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева назначено на 26 апреля, сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что 9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд уже наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе и торгово-офисный комплекс "Гулливер".

Арест и последующее ходатайство Офиса генпрокурора касаются расследования, в рамках которого гендиректору фирмы "Три О" Ирине Круппи в 2023 году сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 146 млн грн. Тогда правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция "Гулливера" заключила ряд договоров с подконтрольными компаниями на получение услуг и приобретение товаров.

По данным БЭБ, фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС). "Таким образом обществу-владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличные деньги", – говорилось в заявлении БЭБ.

Издание утверждает, что "Гулливером" руководит жена бизнесмена Полищука – Лилия Ризва, а компания "Три О" (юридическое название ТРЦ) является формальным владельцем. О том, что Полищук является владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ, ссылаясь на источники на рынке.

Журналисты отмечают, что согласно данным их расследования, структуры Полищука, владеющего "Гулливером" и сетью магазинов техники "Эльдорадо" и имеющего родственные связи с руководством РФ, на протяжении всего 2022 года не возвращали долги государственным банкам Украины.

В частности, журналисты подсчитали, что владелец "Гулливера" задолжал государственным Ощадбанку и Укрэксимбанку около 14 млрд грн, которые должен вернуть к 2044 году на условиях реструктуризации. Но из-за полной остановки выплат в первый год полномасштабного вторжения госбанки уже недополучили около 500 млн грн.

Отмечается, что компании ссылались на финансовые трудности, и к ним не были применены штрафные санкции. "При этом в тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых в том числе передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу", – сообщает издание.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Полищук занимал 36-е место в списке самых состоятельных украинцев в рейтинге Forbes. Пик развития его бизнеса пришелся на времена президентства Виктора Януковича. Полищука называли одним из "кошельков" так называемой "семьи" – олигархически-политического клана Януковича.

Впоследствии появилась информация о родстве его жены Лилии Ризвой с Кремлем. СМИ утверждали, что она является племянницей супруги Дмитрия Медведева – экс-президента РФ, а теперь заместителя председателя Совета безопасности России.

Кроме того, в "Радио Свобода" заявляют, что во время военного положения Полищук несколько раз уезжал за границу на основании документов с признаками подделки. Бизнесмен подавался в систему "Шлях" как водитель-волонтер, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые в истории Украины АРМА продаст арестованный за границей актив. Речь идет о яхте Royal Romance коллаборанта Виктора Медведчука, которая была арестована в Хорватии. Реализацией займется аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды), а средства от сделки пополнят госбюджет Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!