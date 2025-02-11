Трамп атакует собственных избирателей: стало известно, по ком экономическая война США ударит сильнее всего

Американский президент Дональд Трамп планирует экономические войны с дружественными (и не очень) в США странами, но это может сказаться на качестве жизни именно его избирателей. Поскольку пошлины, которые он ввел на сталь и алюминий при прошедшей каденции, только сделали американских производителей менее конкурентоспособными.

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Как напомнил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"), в конце своей прошлой каденции в 2018 году Трамп наложил 25% пошлины на импорт стали и 10% - на алюминий.

"Тогда импорт снизился, но цены поднялись. Особенно пострадали автопроизводители как Ford и GM, которые потребляют такую продукцию и считать убытки. Еще в ответ на пошлины ЕС, Япония и другие страны ударили по американскому экспорту. Пострадали производители бурбона, джинсов и мотоциклов", – пишет нардеп.

Он отметил, что производства указанной продукции расположены преимущественно в "республиканских" штатах, где избиратели голосовали в пользу самого Трампа. Но урегулировать ситуацию смог его преемник-демократ Джо Байден.

Кроме того, пошлины на импорт стали и алюминия могут отразиться и на позициях производителей из США на мировом рынке. "Мировая конкуренция никуда не исчезла, и другие страны до сих пор сильно давят по рынку. Плюс Китай открыл представительства в других странах и обходил тарифы", – утверждает Железняк.

По данным Associated Press, тарифная политика Трампа положительно сказалась на акциях основных производителей стали и алюминия в США.

Nucor – на 5,6%;

Cleveland-Cliffs – на 17,9%;

Alcoa – на 2,2%.

Впрочем, этот эффект может иметь негативные последствия в будущем. В прошлый раз пошлины Трампа навредили отношениям США с их ключевыми союзниками и повысили расходы для американских производителей, покупающих сталь и алюминий для производства товаров. Одной из таких компаний стала Mitchell Metal Products из штата Висконсин.

"Мы испытали значительное влияние и столкнулись с беспрецедентными вызовами – быстрым инфляционным влиянием на отечественных производителей стали. За несколько месяцев цены на сталь выросли примерно на 70%. Наши поставщики просто разорвали контракты и дали нам выбор: брать (по новым ценам. – Ред.) или не брать ничего", – вспоминает генеральный директор компании Тимоти Циммерман.

В общем, новые тарифы могут довольно ограниченно сказаться на 30-триллионной экономике США. Но, в общем, в совокупности с другими налоговыми инициативами новой американской администрации это может побудить инфляцию в США и обременить глобальный рост ВВП в 2025 году, считают аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Китай уже ввел ответные пошлины и наложил дополнительные 15% на амеотканские уголь и сжиженный природный газ, а также 10% на нефть и сельскохозяйственную технику. Пекин ищет возможности для переговоров во избежание дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к торговым договоренностям 2020 года.

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