Торговая война обостряется: Китай ударил пошлинами в ответ Трампу по важным отраслям американского экспорта

Китай ввел пошлины в 15% на уголь и СПГ (сжиженный природный газ) из США, а также 10% на нефть и сельскохозяйственную технику в ответ на 10-процентные пошлины США. Пекин ищет возможности для переговоров во избежание дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к торговым договоренностям 2020 года.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Такое решение принял комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР. Оно стало ответом на введение американской администрацией 10-процентных пошлин на китайские товары, вступившие в силу 4 февраля 2025 года.

"Одностороннее введение тарифов американской стороной серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и не только не способствует решению собственных проблем, но и подрывает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США", – говорится в заявлении китайского правительства. Это решение стало частью эскалации торгового напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, аргументируя это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой, в том числе фентанила, поступающего из КНР. Экспорт китайских товаров в США превышает $400 млрд. в год, причем значительная часть продукции уже обложена пошлинами в 10% и 25%.

В ответ на новые ограничения Вашингтона Пекин вводит свои меры, чтобы защитить собственную экономику и стимулировать внутренний рынок. Китай заявил о намерении подать иск в ВТО, поскольку считает действия США незаконными и противоречащими международным торговым нормам. Министерство иностранных дел Китая также подчеркнуло, что Пекин ведет одну из самых жестких в мире политик борьбы с наркотиками, а распространение фентанила – это, прежде всего , внутренняя проблема США.

Сам Трамп накануне заявил, что планирует позвонить главе КНР Си Цзиньпину, чтобы обсудить возможную отсрочку вступления в силу пошлин. "Если мы не сможем заключить соглашение с Китаем, пошлины будут очень, очень значительными", – пригрозил Трамп.

Власти Китая, пытаясь избежать полномасштабной торговой войны, выразили готовность к переговорам по обновлению торговых договоренностей между странами. По данным WSJ, Пекин хочет вернуться к соглашению первого этапа, заключенному в 2020 году при первом президентстве Трампа.

Тогда Китай обязался увеличить импорт американской продукции на $200 млрд в течение двух лет, чтобы сократить дефицит США в торговле с КНР. Однако из-за пандемии COVID-19 эти договоренности так и не были исполнены. Кроме того, Китай готов пойти на некоторые уступки:

пообещать не девальвировать юань искусственным путем;

усилить контроль за экспортом прекурсоров фентанила;

инвестировать больше в американскую экономику, в частности, в производство аккумуляторов для электромобилей;

пересмотреть подходы к TikTok и разрешить его китайскому владельцу ByteDance договориться о продаже доли акций американским инвесторам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на канадские товары, которые должны вступить в силу во вторник, 4 февраля, приостановится как минимум на 30 дней. Он рассказал, о чем договорились с главой Белого дома.

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