Топ-чиновник НБУ стал заместителем министра экономики: что известно о члене команды Пышного

Андрей Телюпа, возглавлявший Департамент закупок в НБУ, по собственному желанию уволился и перешел на работу в Министерство экономики. в связи с назначением его заместителем Министра экономики Украины. Он стал замминистра.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В Национальном банке Андрей Телюпа в прошлом году заработал 2,5 млн. грн. Его ежемесячная зарплата согласно декларации составляла более 215 тыс. грн. Его жена получала доход от занятий предпринимательской деятельностью в размере 197 тыс. грн в месяц.

Департамент закупок относится к "Финансово-административному и операционному блоку", руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузко. Пресс-служба регулятора опубликовала его комментарий. При этом глава НБУ Андрея Пышный кадровые изменения не комментировал.

"Обеспечить бесперебойную работу центрального банка страны в условиях полномасштабной войны – непростая задача. Однако закупочная команда Национального банка под руководством Андрея Телюпы успешно справилась с этим вызовом. Благодаря действенно построенным процессам, внедренным цифровым решениям и четкому стратегическому видению, закупки Национального банка стали еще эффективнее. Благодарю Андрея Телюпу за важный вклад в обеспечение устойчивости НБУ во время войны и совершенствование системы закупок", – сказал Ярослав Матузко.

В конце 2021 Телюпа вместе с женой приобрел квартиру площадью 135,8 квадратов в Киеве за 5,4 млн грн. Андрей Телюпа проработал в Национальном банке два с половиной года . С января 2022 г. он возглавлял Департамент закупок. С 2020 года возглавлял Офис трансформации закупок АО "Укрзализныця". А в 2017-2020 годах являлся руководителем проектов реформ в команде поддержки реформ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отметим, это не первое должностное лицо НБУ, занимающее должности в органах исполнительной власти. Как стало известно OBOZ.UA один из претендентов на должность директора-распорядителя ФГВФЛ – Павел Поляруш, начальник Управления по проблемным активам Национального банка Украины. Его гражданская жена – Ирина Мудрая – сейчас работает заместителем главы Офиса президента, а когда действующий глава НБУ работал главой Сбербанка, Мудра занимала должность руководительницей юридической команды Сбербанка.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине наблюдается значительный рост зарплат из-за дефицита кадров. Только в первом квартале этого года зарплаты выросли на 17,7%. Больше всего не хватает рабочих в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей.

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