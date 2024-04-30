Тариф на газ с 1 мая: сколько будет стоить кубометр, решение принято

В Украине тариф на газ с 1 мая не изменится. В "Нафтогазе", который поставляет голубое топливо 97% украинцев, стоимость кубометра составит 7,96 грн.

Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте "Нафтогаза". "Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф "Фиксированный" от ГК "Нафтогаз Украины" остается неизменным", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

98% украинцев являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривни за кубометр. Меньше всего могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку. Как сообщают в "Нафтогазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы его получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Что интересно, ситуация с газом в Украине даже улучшилась. Едва ли не впервые в истории голубого топлива собственной добычи хватило, чтобы полностью обеспечить собственные потребности. Главная причина: сокращение количества потребителей (из-за оккупации, большого количества беженцев, уничтожения промышленных предприятий).

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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