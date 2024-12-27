Такого в России не было 13 лет: цены на бензин взлетели в космос

На фоне череды атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы цена бензина в некоторых регионах РФ превысила 74 рубля за литр. Это стало новым максимумом стоимости автомобильного топлива с 2011 года.

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Как сообщают росСМИ, из-за взрывов на НПЗ в первой половине 2024 года производство бензина в РФ обвалилось более чем на 10%. В результате с 1 января по 23 декабря бензин в среднем по стране подорожал на 11% – до 60,57 рубля за литр, но местами цены выросли куда сильнее:

на Сахалине – до 74,4 рубля/литр;

в Якутии – до 74 рублей/литр;

на Камчатке – до 70,9 рубля/литр;

в Магаданской области – до 70,8 рубля/литр.

По итогам года рост цен на бензин станет самым сильным за 13 лет – в 2011 году ценники на АЗС выросли на 14,9%. Медленнее цены на бензин росли даже во время топливного кризиса в 2018 году – годовой рост цен тогда составил 9,4%.

Кроме того, бензин для россиян впервые за 6 лет обогнал по темпам роста цен общую инфляцию – ее оценивают в 9,7%. Это может спровоцировать дальнейшее ускорение инфляции, потому что стоимость топлива закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя.

Не помог режиму кремлевского диктатора Владимира Путина и запрет на экспорт бензина. Ограничения ввели вскоре после того, как БПЛА, запущенные украинскими военнослужащими, атаковали десятки крупных российских НПЗ, после чего некоторые из них остановились. В результате к концу мая производство бензина в России упало до 20% к декабрю 2023 года, а дизельного топлива – до 11%.

Объемы переработки нефти в РФ до сих пор не восстановились, поэтому аналитики предупреждают, что в 2025 году бензин продолжит дорожать. Рост цен может составить 10-15%, а в худшем для россиян случае – 20%.

Также OBOZ.UA сообщал, что инфляция в России продолжает ускоряться на фоне, из-за чего за неделю с 17 по 23 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,33%, а с начала месяца – 1,3%. В результате накопленная с начала года инфляция достигла 9,5%, превысив показатель за весь прошлый год (7,4%).

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