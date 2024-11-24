Такого не было даже до войны: доходы банков в Украине достигли рекорда

За 10 месяцев с начала 2024 года чистая прибыль банков в Украине превысила 125 млрд гривен. Такого показателя банковская ветвь не могла достигнуть даже до полномасштабной злости России.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что такой показатель свидетельствует о высокой операционной доходности и доходности украинских банков.

В целом чистые процентные доходы (ЧПД) банков с января по конец октября выросли на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 192,8 млрд грн. Таким образом, ЧПД остается основным источником банковских доходов, занимая долю в 69%.

Чистая прибыль банков после налогообложения составила 125,6 млрд. грн. Этот показатель вырос на 2,3% даже несмотря на повышение налогообложения с 18% до 25%. Учитывая это, за 10 месяцев банкам насчитывали 37,5 млрд грн, налога на прибыль (на 69,9% больше года в год) – это больше, чем суммарно за 2020-2023 годы.

Рентабельность банковского капитала (чистая прибыль к собственному капиталу банков) на 1 ноября 2024 г. составила 43,3%. В НБУ прогнозируют, что в случае повторного введения налогообложения прибыли банков по ставке 50% в 2024 году этот показатель уменьшится до уровня 30% – это сопоставимо с довоенными показателями (32,47% было 1 ноября 2021 года).

Гетманцев перечислил факторы высокой доходности украинских банков:

структурный профицит ликвидности, обусловленный значительным дефицитом бюджета из-за войны войны и поступлением международной помощи (валюты) на его финансирование, что приводит к постоянному новому притоку средств в банковскую систему;

сохранение высокой процентной маржи (спреда между ставками по активным операциям банков и привлечением средств);

банки продолжают получать большую часть процентных доходов от безрисковых операций с государственными ценными бумагами (ОВГЗ и депозитными сертификатами, ГС).

"В таких условиях, еще раз отмечу, что решение о повторном применении ставки 50% к доходам банков по итогам 2024 года обоснованно. Эти дополнительные средства будут направлены на финансирование войска. В то же время большинство банков сохранит высокий уровень рентабельности, прибыльности и капитализации, необходимых для обеспечения устойчивости банковской системы и возобновления кредитования", – резюмировал Даниил Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, лидером по прибылям среди украинских банков остается ПриватБанк, за 9 месяцев 2024 года заработавший 48,35 млрд грн, а наибольший рост показал МТБ Банк, увеличив прибыль в 13 раз. В общей сложности частные банки продемонстрировали рост прибыли на 22% по сравнению с прошлым годом, достигнув 16,25 млрд грн.

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