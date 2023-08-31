Суд вернул дворец Терещенко государству: им пользовалась УПЦ МП

Хозяйственный суд Житомирской области вернул государству дворец Терещенко в пгт Червоное. Он находился в собственности Житомирской епархии УПЦ МП.

Видео дня

Об этом сообщает Укринформ. Суд на заседании 30 августа удовлетворил все требования Бердичевской окружной прокуратуры. Ведомство в своем иске просило, в частности, признать недействительным заключенное в 2000 году соглашение между ОАО "Красненский сахарник" и Житомирским епархиальным управлением УПЦ о бесплатной передаче имения Терещенко.

Также суд отменил свидетельство от 02.10.2012 о праве частной собственности на здания Свято-Рождества Христова Червоненского монастыря; передал в собственность Министерства образования и науки недвижимое имущество (нежилое здание монастыря площадью 2802,7 кв. м и два хозяйственных здания площадью 1264,7 и 394,5 кв. м).

Представитель ответчика Марина Шолодько назвала решение суда незаконным и заявила, что оно будет обжаловано. Ранее Верховный суд поддержал позицию Житомирской областной прокуратуры по поводу незаконности передачи дворца Терещенко в пгт Красное в собственность Житомирской епархии УПЦ (МП) и принял решение направить дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения и принятия законного решения в защиту государственных интересов.

Дворец Терещенко построен в 1861 году Адольфом Грохольским, после его смерти перешел в собственность известного мецената и сахарного промышленника Николая Терещенко. После прихода большевиков там обустроили сиротское убежище, а затем фабрично-заводское училище.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней лавры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!