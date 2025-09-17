Стоимость отличается почти вдвое: где дешевле арендовать жилье – в Украине или в Польше

В Украине средняя аренда однокомнатной квартиры стоит $300-432, двухкомнатной – $360-720, а трехкомнатной – $240-1303, тогда как в Польше цены стартуют от $510, $680 и $810 соответственно. Несмотря на рост цен на 15-25% в Украине, жилье здесь почти вдвое дешевле, чем в Польше, где подорожание составляет 5-10%, а спрос в Украине больше на однокомнатные квартиры, в Польше на двухкомнатные.

Об этом OBOZ.UA стало известно из аналитики одного из профильных порталов по недвижимости. Рынок аренды жилья в Украине остается более доступным по сравнению с Польшей, несмотря на рост цен в 2025 году.

По данным аналитиков, наиболее дорогими для аренды в Украине остаются Киев и Львов, а самыми доступными – Харьков и Днепр. В то же время в Польше самые высокие цены зафиксированы в Варшаве и Гданьске. Самыми популярными у пользователей в Украине остаются однокомнатные квартиры (59% отзывов), тогда как в Польше преимущественно ищут двухкомнатные (50%).

В течение августа 2025 года предложение квартир для аренды в Украине уменьшилось на 8%, больше всего – в Харькове, тогда как в Польше количество доступного жилья выросло на 1,5%. Спрос на аренду в обеих странах немного снизился, ведь в Украине – на 11%, в Польше – на 15%, что отражает общие тенденции стабилизации рынка после периодов активного перемещения и ротации квартир.

Несмотря на рост цен на 15-25% в Украине, жилье здесь остается почти вдвое дешевле польского, где подорожание достигает 5-10%. Наибольший спрос в наших городах остается на однокомнатные квартиры, тогда как в польских городах арендаторы предпочитают двухкомнатные варианты, что также влияет на уровень цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают ввести жесткие правила для риелторов. В частности, предлагается обязательная регистрация, сертификация и запрет на взимание комиссии без обращения клиента, чтобы защитить граждан и сделать рынок прозрачным. Петиция в Кабмин уже набрала 25 тыс. голосов и ждет рассмотрения.

