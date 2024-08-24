США ужесточили санкции против российской металлопродукции: досталось Норникелю и Евразу

Министерство финансов и Государственный департамент США ввели новый пакет санкций, направленный почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в том числе в Азии и Европе. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

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"Россия превратила свою экономику в инструмент, служащий военно-промышленному комплексу Кремля. Сегодняшние действия Министерства финансов продолжают выполнять обязательства, взятые президентом Байденом и его коллегами из Большой семерки, нацеленные на разрушение цепочек поставок военно-промышленной базы России и на ее платежные каналы", – так прокомментировала действия США заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

Под санкции попал технологический и финансовый сектор РФ, а также крупные российские металлургические и горнодобывающие компании, относящиеся к "стратегической металлургической отрасли". В частности, введены ограничения в отношении ряда предприятий металлургического гиганта Евраз, который контролируется Романом Абрамовичем – "Нижнетагильского металлургического комбината" (НТМК), "Объединенного Западно-Сибирского металлургического комбината", предприятия "Ванадий Тула", "Евраз Маркет" и "Евраз Маркет" и "Евразхолдинг Финанс". Также санкции были введены против ряда российских шахт.

Также санкции были введены против предприятий "Норникеля" Владимира Потанина: сложно жить станет компаниям "Норильск Авиа", "Норильский Горно-Металлургический Комбинат им. А.П. Завенягина", "Норникель Сфера" и "Норникель Спутник", занимающаяся разработкой ИТ и операционной деятельностью в области цифровизации.

Напомним, ранее депутаты ПАСЕ призвали Европейский Союз ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь, несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.