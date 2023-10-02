Специалисты 'Укрнафты' и ГСЧС ликвидировали последствия разрыва нефтепровода на западе Украины

Специалисты "Укрнафты" вместе со спасателями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия разрыва нефтепровода 150 мм с разливом нефтепродуктов и горением в Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте компании.

"Сейчас ситуация контролируемая. Район разгерметизации трубопровода локализован. Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена", – говорится в заявлении.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы.

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

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Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

В ноябре 2022 года директором ПАО "Укрнафта" назначен Сергей Корецкий.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

За 6 месяцев 2023 года компания уплатила 12,3 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Сеть АЗС "Укрнафта" составляет 537 станций почти во всех регионах Украины. Из них действуют 456 единиц. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".