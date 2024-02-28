Служба безопасности 'Укрнафты' разоблачила коррупцию внутри компании

"Укрнафта" борется с проявлениями злоупотреблений внутри компании: совместно с полицией предотвратили коррупционное обогащение.

26 февраля внутренняя служба безопасности компании совместно с Национальной полицией Украины совершили следственно-оперативные действия, в результате которых удалось задокументировать получение неправомерной выгоды одним из сотрудников компании.

"Всегда говорил и буду говорить: у "Укрнафты" нулевая толерантность к коррупции. Поэтому благодарю всех, кто сообщает о, даже малейших, фактах злоупотреблений и превышении полномочий на нашу горячую линию – косвенно или анонимно – каждое обращение тщательно проверяется, а виновные привлекаются и будут привлекаться к ответственности. Хочу особо подчеркнуть, что наша внутренняя служба безопасности непрерывно работает над недопущением и предотвращением коррупции в компании, проводя системные проверки. Об их результатах будем сообщать публично и резонансно", – отметил директор ПАО "Укрнефть" Сергей Корецкий.

Это уже второй случай эффективных разоблачительных действий Укрнафты совместно с правоохранителями.

Компания просит всех, кому известно о фактах злоупотреблений, обращаться по телефону 0 800 212 237 и по электронной почте [email protected].

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой долей управляет Министерство обороны Украины. "Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".