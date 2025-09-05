Сколько стоит ругань: представитель ТЦК отсудил за "пид**са" 5 тыс. морального ущерба, за "дурака" платят 10 тысяч

В Украине в суде можно получить компенсацию морального вреда в случае, если вас обозвали и вы можете это доказать. Как показывает судебная практика, даже за "дурака" суд может назначить 10 тыс. грн компенсации морального ущерба.

OBOZ.UA проанализировал судебную практику и собрал несколько случаев, когда за оскорбления приходилось платить.

Назвал представителя ТЦК "пид**асом" и заплатил 5 тыс. грн штрафа

Гражданские иски часто подают чиновники, правоохранители, работники ТЦК, которые столкнулись с оскорблениями в свой адрес. Например, начальник отделения рекрутинга и комплектования одного из ТЦК и СП выиграл иск против мужчины, который обозвал его "пид**асом" и "ганд*ном".

Моральный ущерб оценили в 5 тыс. грн. Соответствующее решение Савранский районный суд Одесской области принял в прошлом году. Офицер выполнял свои обязанности на блокпосту – вручал повестки военнообязанным. Один из мужчин отказался брать повестку и уехал с блокпоста. Тогда военнослужащий вместе с подмогой поехали домой к военнообязанному.

Ответчик, находясь в своем дворе, вел себя агрессивно, достал ружье и обзывался. В частности, он использовал и упомянутые выше слова. Судья просмотрел записанное представителями ТЦК видео.

На видео также видно как жена ответчика порвала повестку, которая была оставлена в их воротах. Судья решил взыскать моральный ущерб в размере 5 тыс. грн, хотя представитель ТЦК просил взыскать 200 тыс. грн.

Назвал депутата "дебилом" и заплатил 5 тыс. грн

Также 5 тыс. грн пришлось заплатить жителю Харьковской области, который назвал местного депутата "дебилом". Изюмский горрайонный суд несколько лет назад пришел к выводу: такими словами ответчик сравнил депутата с лицом, страдающим врожденной психической неполноценностью.

"В первую очередь слово Дебил является медицинским термином. Это болезненное состояние психики, характеризующиеся общими клиническими признаками и применяется к лицам, страдающим Дебильность – самая легкая и самая распространенная форма олигофрении. Для судебной психиатрии она имеет особое значение. Это объясняется тем, что среди других форм олигофрении по сути только больные дебильностью составляют значительную часть направленных на судебно-психиатрическую экспертизу", – говорится в материалах дела.

Иногда за "дурака" могут отсудить 10 тыс. грн

Компенсация морального вреда в суде зависит от двух факторов: от того, докажет ли этот вред в суде истец (какие аргументы озвучит), а также от позиции судьи. Иногда даже за "дурака" компенсация может быть больше, чем за "пида**са".

Например, в прошлом году Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области частично удовлетворил иск местного жителя, которого обозвала "дураком".

Ответчик, давая показания в другом судебном заседании, назвал его "дураком", дословно заявив следующее: "Когда не раз смотришь, у него глаза уже бегают, как выйти из этого тупика, то ли продавать дом, то ли что делать, как от этого дурака убежать".

Истец заявил, что он испытал сильные душевные страдания, находился и находится в постоянном нервном напряжении. Он требовал 200 тыс. грн компенсации, но суд решил, что хватит и 10 тыс. грн.

За "бабу" заплатили всего 400 грн

Рабочий Харьковского транспортного завода выиграл иск против двух своих коллег: шлифовщицы и кладовщицы. Они оскорбляли истца, называли его "бабой, а не мужиком", говорили, что он "воняет". Из-за этого рабочий завода требовал взыскать с них 80 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда, однако судья Шевченковского районного суда Полтавы обязал женщин заплатить по 400 грн.

"Истца преследовало чувство стыда. К концу смены дрожали руки от волнения. Он с трудом доработал до конца рабочей смены. Придя домой, он был вынужден выпить 3 таблетки успокаивающего лекарственного средства "Экстракт валерианы", – говорится в материалах дела.

