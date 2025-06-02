Сколько надо откладывать зарплату на квартиру в Украине: назван город с самым доступным жильем

В Украине, чтобы купить квартиру, нужно работать в среднем 5-7 лет, откладывая всю зарплату. Быстрее всего жилье можно приобрести в Херсоне, дольше всего – в Киеве, где на квартиру нужно почти 10 лет работы.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Недвижимость. Они проанализировали соотношение средней стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке и медианной зарплаты в областных центрах.

На первом месте по доступности жилья – Херсон, где достаточно всего 1,95 года работы при средней зарплате в 25 000 грн и стоимости квартиры около 584 тыс. грн. Далее следуют:

Запорожье – 2,99 года;

– 2,99 года; Николаев – 3,35 года;

– 3,35 года; Сумы – 3,38 года;

– 3,38 года; Харьков – 3,46 года.

Это города, наиболее пострадавшие от войны, и именно боевые действия сформировали здесь значительное снижение цен на недвижимость. В таких городах, как Днепр, Кропивницкий, Хмельницкий или Чернигов, цены на квартиры выросли, но все еще остаются более-менее доступными. Например:

в Днепре – 3,93 года (стоимость более 1 млн грн);

– 3,93 года (стоимость более 1 млн грн); в Кропивницком – 4,48 года;

– 4,48 года; в Хмельницком – 4,83 года;

– 4,83 года; в Луцке – 5,68 года.

Также сюда можно отнести Ивано-Франковск, Ривне, Ужгород и Житомир, где нужно в среднем 5,7 – 6,3 года накоплений. Самыми дорогими городами по цене квартиры в 2025 году стали:

Киев – средняя стоимость 3 013 082 грн, зарплата 25 750 грн, нужно 9,75 года;

– средняя стоимость 3 013 082 грн, зарплата 25 750 грн, Львов – 2 264 570 грн, нужно 7,4 года;

– 2 264 570 грн, нужно Винница – почти 2 млн грн, 7,99 года.

Такие цифры объясняются высоким спросом, стремительным развитием и привлекательностью этих городов для внутренних и внешних инвесторов. Эти расчеты не учитывают расходы на жизнь, но дают ориентир на доступность жилья в зависимости от региона.

Если не брать во внимание кредиты или ипотеку, среднестатистическому украинцу нужно работать от 2 до 10 лет, чтобы купить квартиру, откладывая всю зарплату.

Однако в реальной жизни эта модель редко срабатывает на 100%. Люди привлекают помощь семьи, пользуются ипотекой или кредитами, откладывают частично – поэтому этот показатель стоит воспринимать как индикатор покупательной способности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА планирует передавать арестованные квартиры на нужды украинских защитников, членов их семей, а также тех, кто потерял жилье. Однако пока речь идет о пилотном проекте.

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