Ситуация на рынке труда изменилась: IT-специалисты оценили, насколько сложно сейчас искать работу

Найти работу в ИТ сейчас сложно, и средняя оценка этой сложности составляет 8 из 10. Больше всего трудностей испытывают кандидаты без опыта и те, кто ищет работу уже полгода или дольше.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Djinni. Исследование показало, что чем дольше человек ищет работу, тем хуже он оценивает состояние рынка труда.

Например, находящиеся без работы уже более полугода оценивают сложность поиска на 9,32 из 10. Это означает, что с каждым месяцем без работы кандидаты испытывают все большее давление и разочарование в возможности найти подходящую вакансию.

С другой стороны, уже имеющие работу считают, что найти следующую работу будет немного легче, хотя и не без труда. Их средняя оценка составляет 7 из 10, что свидетельствует об определенном оптимизме, но также подтверждает наличие проблем на рынке.

Влияние опыта на оценку сложности поиска

Уровень опыта кандидата играет немаловажную роль в восприятии сложности поиска работы. К примеру, кандидаты без опыта оценивают рынок труда более пессимистично. Их средняя оценка – 8,91 из 10, в то время как те, кто имеет более 5 лет опыта, оценивают сложность в 7,95 из 10.

Особенно заметна разница между младшими специалистами и сеньорами в ИТ. Те, кто только начинает карьеру, сталкиваются с большим трудом в поиске работы, чем более опытные коллеги. Это подтверждает важность профессионального опыта и развитых навыков успешного трудоустройства в условиях современного рынка труда.

Оптимизм у маркетологов и сейлзов

Интересно, что маркетологи и сейлзы с 2-5 годами опыта демонстрируют более оптимистичный взгляд на ситуацию. Их оценка сложности поиска работы составляет 7,23 из 10, что является самой низкой среди опрошенных групп. Это может свидетельствовать об относительно стабильной ситуации на рынке для специалистов в этих отраслях или о наличии определенных возможностей для трудоустройства, которые они видят в своих областях.

В рамках опроса было получено 948 ответов на вопрос "Как вы оцениваете сложность поиска работы сейчас?", где 0 означает "очень легко", а 10 – "очень тяжело". Среди респондентов 54% составляли разработчики, половина из которых – сеньоры.

Кандидатов без опыта было меньше 11%, а маркетологов – менее 6%. Относительно текущего состояния занятости четверть респондентов уже имеют работу и не ищут новую, тогда как еще 40% работают, но активно ищут другие возможности. Среди 35% тех, кто сейчас не работает, треть ищет работу уже полгода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за мобилизации и миграции наблюдается значительный дефицит квалифицированных кадров, особенно в сферах медицины, промышленности и строительства. Это усложняет работу предприятий, увеличивает требования к зарплатам и негативно влияет на экономику.

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