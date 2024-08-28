Кадровый дефицит в Украине: в каких областях критически не хватает специалистов

В Украине из-за мобилизации и миграции наблюдается значительный дефицит квалифицированных кадров, особенно в сферах медицины, промышленности и строительства. Это усложняет работу предприятий, увеличивает требования к зарплатам и негативно влияет на экономику.

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Об этом сообщил Государственный центр занятости в комментарии СМИ. По данным Государственного центра занятости, 67% работодателей в Украине уже ощущают влияние кадрового кризиса. Основными причинами этого являются:

мобилизация мужчин: в результате войны значительная часть трудоспособного населения была мобилизована, что привело к дефициту рабочей силы на рынке труда. По оценкам, этот фактор повлиял на 79% работодателей;

в результате войны значительная часть трудоспособного населения была мобилизована, что привело к дефициту рабочей силы на рынке труда. По оценкам, этот фактор миграция населения за границу: в результате военных действий многие украинцы уехали за границу, ища безопасности и новых возможностей для трудоустройства. Этот фактор усложняет поиск квалифицированных работников, особенно в регионах, где раньше было много рабочих рук.

Наибольший дефицит специалистов

Дефицит квалифицированных работников наиболее ощутим в таких сферах, как медицина, промышленность и строительство. Особенно острая ситуация с кадровым обеспечением наблюдается среди следующих специальностей:

электромонтеры: спрос на эти профессии чрезвычайно высок, но количество доступных специалистов значительно меньше. Например, на "Едином портале вакансий" зарегистрировано 893 вакансии для электромонтеров, в то время как соискателей работы в этой сфере – всего 209 человек. Во Львовской области из 94 вакансий найти желающих могут только 7, а в Киеве из 61 вакансии всего 4 претендента;

спрос на эти профессии чрезвычайно высок, но количество доступных специалистов значительно меньше. Например, на "Едином портале вакансий" зарегистрировано 893 вакансии для электромонтеров, в то время как соискателей работы в этой сфере – всего 209 человек. Во Львовской области из 94 вакансий найти желающих могут только 7, а в Киеве из 61 вакансии всего 4 претендента; слесари-сантехники: несмотря на то, что для этой специальности открыто 625 вакансий, соискателей работы гораздо меньше – всего 172 человека. В Киеве, например, из 120 вакансий найти претендента удалось только на одну, а в Днепропетровской области из 46 вакансий – всего 14 заполненных;

несмотря на то, что для этой специальности открыто 625 вакансий, соискателей работы гораздо меньше – всего 172 человека. В Киеве, например, из 120 вакансий найти претендента удалось только на одну, а в Днепропетровской области из 46 вакансий – всего 14 заполненных; сварщики и столяры: эти профессии также пользуются большим спросом, но на рынке труда наблюдается нехватка специалистов.

Дефицит квалифицированных кадров имеет серьезные последствия для экономики Украины. Предприятия сталкиваются с трудностями в выполнении своих производственных планов, что замедляет темпы экономического роста. Особенно тяжело приходится малому и среднему бизнесу, который не всегда может позволить себе повысить заработную плату для привлечения и удержания работников.

Нехватка кадров приводит к возрастанию требований среди соискателей работы. Рабочие ожидают более высокой заработной платы, улучшения условий труда и социальных гарантий. Многие компании уже увеличили зарплаты, но этого достаточно, чтобы удовлетворить запросы работников и сохранить их на местах.

Важным аспектом кадрового кризиса является неравномерность рынка труда в разных регионах Украины. В некоторых областях спрос на рабочих значительно превышает предложение, что создает дополнительные трудности для местных предприятий. Эта неравномерность подчеркивает важность разработки региональных программ поддержки трудоустройства и профессионального обучения.

Отдельно следует отметить ситуацию в медицинской сфере, где растет спрос на врачей разных специализаций, в том числе семейных врачей и терапевтов. Эта проблема становится особенно актуальна в условиях войны, когда медицинская система находится под значительным давлением из-за увеличения количества раненых и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война меняет украинский рынок труда и бизнес постепенно адаптируется к новым реалиям – это привело к росту количества вакансий для ветеранов в 2024 году на 82%. Чаще всего им предлагают позиции менеджера по продажам, продавца-консультанта, грузчика и кассира.

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