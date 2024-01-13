Шмыгаль призвал всех украинцев экономить электроэнергию: отключений пока не будет

В Украине премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не использовать графики отключений. Но из-за непогоды возможны внештатные ситуации, что похолодание приводит к росту потребления.

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Премьер призвал всех украинцев экономно потреблять электроэнергию. "Мы прошли почти половину зимы. Благодаря предварительной подготовке и профессионализму энергетиков - прошли удачно. 10 января было зафиксировано рекордное потребление энергосистемы. Энергетика страны работала на пике возможностей и удачно сдала этот экзамен. Пока что электроэнергии достаточно, чтобы не применять графики отключений. предварительные разрушения возможны нештатные ситуации", – сказал Шмыгаль на заседании правительства, передает Интерфакс.

Ранее было озвучено несколько советов :

уменьшите использование кондиционеров для отопления и обогревателей. Особенно это актуально в утреннее и вечернее время.

Не включайте одновременно утюг, стиральную машину, пилосос и бойлер.

Выключайте свет в помещениях, где не находитесь.

Бизнес тоже может приобщиться к поддержке энергосистемы: уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.

"Эти простые правила помогут не только снизить нагрузку на энергосистему нашей страны, но и сэкономить деньги. Меньше потребляете, меньше платите!" - подытожили в компании "Укрэнерго".

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Украине из-за непогоды обесточено 523 населенных пункта в 6 областях. В настоящее время остаются без питания населенные пункты в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

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