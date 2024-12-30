Россияне уничтожают ЗАЭС: их действия могут привести к ядерной или радиационной аварии

Российские оккупанты уничтожают оборудование временно захваченной Запорожской АЭС (ЗАЭС). В частности, они пытались отремонтировать ими же поврежденный шунтирующий реактор, подключенный к одной из воздушных линий, обеспечивающей ЗАЭС электроэнергией для собственных нужд с подконтрольной территории Украины – однако оба раза реактор выключался действием продольной и поперечной дифференциальной защиты. В целом же, действия россиян могут привести к ядерной или радиационной аварии

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Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там отметили: своими действиями захватчики доказывают собственную профнепригодность на временно оккупированной Запорожской АЭС.

"После окончания "ремонта" шунтирующего реактора, который оккупанты проводили с 23 ноября, они дважды пытались включить его в работу, и оба раза реактор выключался действием продольной и поперечной дифференциальной защиты. Эти действия проводились без какого-либо согласования или разрешения РДЦ украинской энергосети (диспетчерских центров. – Ред.), что является грубым нарушением нормативно-распорядительной документации, влияет и может приводить к полной потере питания собственных потребностей АЭС с дальнейшим развитием ядерной или радиационной аварии", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: произошедшее свидетельствует о несостоятельности оккупантов гарантировать безопасную эксплуатацию оборудования. А также своевременно выполнять его техническое обслуживание.

"Захватчики превратили ЗАЭС в военную базу, а за ядерную и радиационную безопасность отвечают некомпетентные люди. Все это ведет к неконтролируемым событиям, которые могут оказать значительное влияние на безопасность АЭС", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на временно захваченной войсками России Запорожской атомной электростанции. После очередного обстрела российских оккупантов была повреждена линия, которая питает ЗАЭС.