Россияне уничтожают ЗАЭС: их действия могут привести к ядерной или радиационной аварии
Российские оккупанты уничтожают оборудование временно захваченной Запорожской АЭС (ЗАЭС). В частности, они пытались отремонтировать ими же поврежденный шунтирующий реактор, подключенный к одной из воздушных линий, обеспечивающей ЗАЭС электроэнергией для собственных нужд с подконтрольной территории Украины – однако оба раза реактор выключался действием продольной и поперечной дифференциальной защиты. В целом же, действия россиян могут привести к ядерной или радиационной аварии
Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там отметили: своими действиями захватчики доказывают собственную профнепригодность на временно оккупированной Запорожской АЭС.
"После окончания "ремонта" шунтирующего реактора, который оккупанты проводили с 23 ноября, они дважды пытались включить его в работу, и оба раза реактор выключался действием продольной и поперечной дифференциальной защиты. Эти действия проводились без какого-либо согласования или разрешения РДЦ украинской энергосети (диспетчерских центров. – Ред.), что является грубым нарушением нормативно-распорядительной документации, влияет и может приводить к полной потере питания собственных потребностей АЭС с дальнейшим развитием ядерной или радиационной аварии", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: произошедшее свидетельствует о несостоятельности оккупантов гарантировать безопасную эксплуатацию оборудования. А также своевременно выполнять его техническое обслуживание.
"Захватчики превратили ЗАЭС в военную базу, а за ядерную и радиационную безопасность отвечают некомпетентные люди. Все это ведет к неконтролируемым событиям, которые могут оказать значительное влияние на безопасность АЭС", – подчеркнули в "Энергоатоме".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на временно захваченной войсками России Запорожской атомной электростанции. После очередного обстрела российских оккупантов была повреждена линия, которая питает ЗАЭС.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!