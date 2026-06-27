Россия атаковала объекты "Нафтогаза: есть повреждения

Россия массированно атаковала производственные объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях. По меньшей мере четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны.

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Об этом заявил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий на своей странице в Facebook. "Во время перевозки работников одного из производственных объектов был поврежден вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали", — заявил Корецкий.

В настоящее время продолжается оценка последствий атаки. "Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег", — добавил Корецкий.

Отключений газа не будет

Никаких ограничений газоснабжения пока нет и не планируется ни в Полтавской области, ни в каком-либо другом регионе Украины.

В компании подчеркивают, что, несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме. Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно устраняют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях на газ для населения являются безосновательными.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если по крайней мере в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до уровня, который можно считать рыночным, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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