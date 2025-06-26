Прогноз по бензину сбывается: что украинские АЗС сделали с ценой на топливо

С начала недели стоимость бензина на украинских АЗС выросла сразу на 1,26 грн – перед выходными (пятница, 20 июня) топливо на заправках продавали по средней цене 57,65 грн/л. Что, впрочем, вписывается в рамки данного ранее прогноза.

Видео дня

Так, говорится в материале delo.ua, по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, в целом цены могут вырасти на 3 грн/л. Таким образом, не исключено, что в ближайшее время топливо подорожает еще на около 2 грн.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что на крупных АЗС стоимость бензина может превысить 62 грн/л, более высокого роста может удастся избежать. Ведь, по его словам, подорожание будет сдерживаться:

Отсрочкой нормы об обязательном наличии биоэтанола в бензине.

Более мягкой политикой властей относительно мини-НПЗ.

Само же удорожание, отмечается, является реакцией на повышение цен на оптовом рынке. Которое:

Хоть и произошло из-за ажиотажа в связи с конфликтом между Ираном и Израилем.

Было "экономически не обоснованным".

Впрочем, считает эксперт, долго так продолжаться не будет. "Думаю, что через некоторое время рынок развернется назад", – спрогнозировал он.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Вместе с тем, 26 июня крупные сети АЗС продают бензин по средней цене 58,91 грн/л. Что соответствует стоимости предыдущего дня.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", заправки разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль". Здесь бензин стоит 54 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки