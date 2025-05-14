Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

На украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 14 мая они продают его в среднем по 54,61 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. В целом же ситуация развивается в рамках данного ранее прогноза, по которому на текущей неделе (заканчивается 18 апреля) заправки не будут существенно менять стоимость топлива – как в сторону удешевления, так и удорожания.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: не повлияет на цену и снижение спроса на бензин. Ведь, объясняется, АЗС хотят компенсировать его "высокой маржинальностью".

"На этой неделе не ожидается существенных изменений цен на АЗС. ...Еще в прошлом году апрель и май были одинаковыми по потреблению месяцами. А сейчас в мае потребление ниже, чем в апреле. Поэтому маркетмейкеры и не хотят снижать цену", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 14 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, "Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 48,95 грн/л. А также:

RLS – 50,4 грн/л;

"Фактор" – 50,5 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 50,99 грн/л;

"Маркет" – 50,99 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно ускорилось подорожание топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Среди причин – повышение акцизов и резкие изменения цен на мировых рынках.

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