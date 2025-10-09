Продолжал вести бизнес с ЛНР, несмотря на войну: в Украине разоблачили заместителя руководителя БЭБ

В Одессе разоблачили заместителя руководителя Бюро экономической безопасности(БЭБ), который через фирму на оккупированной Луганщине продолжал вести бизнес и платить налоги в бюджет РФ. За пособничество государству-агрессору чиновнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Видео дня

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Мужчина продолжал вести бизнес на оккупированной территории Луганщины после начала полномасштабного вторжения РФ.

По данным следствия, чиновник является соучредителем предприятия, которое с 2013 года осуществляет деятельность в Луганской области. После оккупации он не только не отказался от доли в компании, но и продолжил получать прибыль. Впоследствии это предприятие было зарегистрировано по российскому законодательству и сейчас официально платит налоги в бюджет РФ, тем самым финансируя агрессию против Украины.

Следствие установило, что компания занимается сдачей в аренду офисных помещений в Луганске, которые используют коммерческие структуры и общественные организации, поддерживающие армию РФ. На официальном сайте предприятия регулярно публиковались призывы поддерживать российских военных и ссылки на ресурсы для сбора средств на нужды оккупационных группировок.

Кроме чиновника БЭБ, правоохранители задержали его сообщника – бизнесмена из Днепра, который владеет другими 50% уставного капитала фирмы. Обоим сообщено о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили прокурора ОГП (Офис Генерального прокурора) и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению 3,5 млн долларов США для закрытия уголовного дела. На момент разоблачения злоумышленники успели получить 200 тыс. долларов, следствие продолжается для установления всех участников схемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!