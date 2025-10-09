Продолжал вести бизнес с ЛНР, несмотря на войну: в Украине разоблачили заместителя руководителя БЭБ
В Одессе разоблачили заместителя руководителя Бюро экономической безопасности(БЭБ), который через фирму на оккупированной Луганщине продолжал вести бизнес и платить налоги в бюджет РФ. За пособничество государству-агрессору чиновнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Мужчина продолжал вести бизнес на оккупированной территории Луганщины после начала полномасштабного вторжения РФ.
По данным следствия, чиновник является соучредителем предприятия, которое с 2013 года осуществляет деятельность в Луганской области. После оккупации он не только не отказался от доли в компании, но и продолжил получать прибыль. Впоследствии это предприятие было зарегистрировано по российскому законодательству и сейчас официально платит налоги в бюджет РФ, тем самым финансируя агрессию против Украины.
Следствие установило, что компания занимается сдачей в аренду офисных помещений в Луганске, которые используют коммерческие структуры и общественные организации, поддерживающие армию РФ. На официальном сайте предприятия регулярно публиковались призывы поддерживать российских военных и ссылки на ресурсы для сбора средств на нужды оккупационных группировок.
Кроме чиновника БЭБ, правоохранители задержали его сообщника – бизнесмена из Днепра, который владеет другими 50% уставного капитала фирмы. Обоим сообщено о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
