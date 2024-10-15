ПриватБанк готовит ряд изменений для клиентов уже с 1 ноября: кого касается

Государственный ПриватБанк планирует провести ряд тарифных изменений по некоторым пакетам услуг для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). В частности, в банке намерены уже с 1 ноября отменить ряд комиссий – частично, либо полностью.

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Об этом сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев, передает "Минфин". Так, отмечается, в Тарифном пакете IT Expert будет:

отменена комиссия по расчетно-кассовому обслуживанию;

частично отменена комиссия по р2р-переводам для премиальных карт.

Помимо этого в Тарифном пакете IT Expert планируется отмена комиссии в 0,5% (максимальный размер которой составляет 50 грн) – для самозанятых фрилансеров и группы ФОП ІТ до 49 челолек. "До не тарифицируется для всех ФОП ІТ", – отметили в банке.

В продукте РКО Тарифный пакет IT Expert будет отменена комиссия в 1% за снятие наличных. "До не тарифицируется", – рассказали в ПриватБанке.

В продукте Работа с ВЭД с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025-го не будет тарифицироваться комиссия за валютообмен. А стоимость SWIFT-платежей будет составлять 10 долларов независимо от суммы.

"Бесплатное обслуживание действует в течение 6 месяцев с первой валютной операции в рамках тарифов "Бизнес ПРО", "Бизнес Комфорт", "Бизнес Стандарт". Акция действует для новых клиентов или тех, кто не пользовался валютными счетами более 180 дней", – рассказали в самом банке.

В продукте РКО с 1 ноября не будет тарифицироваться обслуживание счета в первые 3 месяца для предпринимателей, которые откроют эти счета через онлайн-каналы. В частности:

сайт банка;

Приват24;

Дію.

Банки "дерутся" за "ФОПов"

В целом же, отмечается в материале, в 2024 году обслуживание "ФОПов" стало приоритетом для многих банков. В частности, предприниматели "наперебой получают новые предложения" по:

эквайрингу (способ принятия безналичной оплаты с банковской карты);

кассовому обслуживанию;

депозитам;

кредитам.

В то же время, подчеркивается, хотя по ряду позиций происходит реальное понижение цен, "никто не обещает облегчить требования финансового мониторинга". Впрочем, отмечается, финансисты обещают "оперативно разблокировать счета и восстанавливать полноценное обслуживание в случае полной открытости "ФОП".

"Иногда у "ФОП" возникают проблемы с финмониторингом, поскольку банки обязаны строго соблюдать требования законодательства по борьбе с отмыванием денег и процедур "Знай своего клиента". Эти требования включают проверку источников доходов, мониторинг транзакций и проверку их соответствия законодательству. ... Для "ФОПов", в отличие от юридических лиц, не характерна проблема раскрытия структуры собственности и бенефициарных собственников, которая иногда возникает в обслуживании компаний. Однако часто бывают случаи, требующие объяснений", – объяснили ситуацию авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Верховная Рада планирует обсудить предложение Кабинета министров вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для "ФОПов" в 2025 году. Это должно стать бесспорной статьей поступлений в бюджет.

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