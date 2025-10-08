Пострадавшим от войны украинцам "пообещали" бесплатную землю: что не так с этой информацией

В Украине начал распространяться фейк о том, что пострадавшие от войны получат бесплатную землю. Однако на самом деле закон лишь упрощает возвращение в собственность уже имеющихся участков, которые были разрушены, без новых выделений и земельных торгов.

OBOZ.UA исследовал, что нужно знать украинцам. В украинском информационном пространстве последние дни активно распространяется сообщение о том, что граждане, чья недвижимость была разрушена войной, якобы получат от государства новые земельные участки бесплатно.

Сообщения базируются на принятии Верховной Радой законопроекта №13174. В сети его подают так, будто государство будет массово раздавать землю тем, кто потерял жилье.

Однако на самом деле все совсем не так. Законопроект не предусматривает выделение новых земельных участков под застройку или хозяйство для пострадавших. Речь идет о владельцах участков, на которых было разрушено жилье, и об упрощенном механизме возврата прав на землю, если они были утрачены из-за последствий войны.

Что на самом деле предусматривает закон

Законопроект №13174 направлен на упрощение процедуры оформления права собственности на землю, которая ранее принадлежала гражданам, а впоследствии была потеряна из-за разрушения домов или другой недвижимости. Основные положения:

возвращение земельных участков не через новые выделения , а там, где владелец уже имел право собственности;

, а там, где владелец уже имел право собственности; процедура бесплатная и без участия в земельных торгах , то есть человек разрушенный участок сможет оформить быстрее и с меньшими бюрократическими препятствиями;

, то есть человек разрушенный участок сможет оформить быстрее и с меньшими бюрократическими препятствиями; закон вступает в силу на время военного положения и еще 5 лет после его завершения , что дает достаточно времени для восстановления документов и оформления прав собственности;

, что дает достаточно времени для восстановления документов и оформления прав собственности; основная цель документа — сокращение бюрократии, ведь раньше восстановление прав на землю после разрушений могло длиться годами через суды и проверки.

В сети сообщают, что пострадавшие от войны украинцы якобы получат новые земельные участки. Однако, это не соответствует действительности:

закон не предусматривает раздачи новых земель;

бесплатно можно будет только вернуть уже существующий участок , который принадлежал владельцу до разрушения;

, который принадлежал владельцу до разрушения; цель – не обеспечить всех пострадавших новым жильем или землей, а восстановить их права на землю, которая оставалась в собственности.

Таким образом, широкая интерпретация в соцсетях вводит людей в заблуждение, создавая ожидания, что любой, чья недвижимость была разрушена, получит "новый участок от государства". На самом деле закон лишь упрощает бюрократические процедуры, чтобы люди могли быстрее оформить землю, которая и ранее была их.

