Поезда в Украине изменили маршруты из-за обстрелов: задержки достигают более 4 часов

Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно ограничено движение пригородных поездов, часть рейсов отменена или изменена, а также зафиксированы значительные задержки на отдельных направлениях. В частности, больше всего опаздывают региональные поезда №91/92 Гусаровка – Одесса-Главная (+4:20) и №31/32 Пшемысль – Запорожье-1 (+4:22), поэтому пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Ограничения касаются как полной отмены отдельных рейсов на время суток, так и изменения маршрутов, с целью гарантировать безопасность пассажиров и железнодорожных работников.

Два пригородных поезда, которые ранее курсировали в Марганец и Канцеровку, меняют конечные станции. В частности:

поезд №6492 теперь будет курсировать в сообщении Днепрострой-2 – Запорожье-2 вместо маршрута Марганец – Запорожье-2;

теперь будет курсировать в сообщении вместо маршрута поезд №6502 также будет следовать Днепрострой-2 – Запорожье-2 вместо Канцеровка – Запорожье-2.

Такие корректировки маршрута направлены на минимизацию рисков для пассажиров в районах, находящихся под обстрелами или потенциальной угрозой. В течение 7 ноября не будут курсировать следующие пригородные рейсы:

№7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр;

№6010 Пятихатки – Днепр; №6010 Пятихатки Днепр.

В то же время железная дорога обеспечивает альтернативное сообщение по этим же направлениям, но с другим графиком отправления. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание на местах или прокладывать маршрут станционно через официальный сайт.

Какие поезда задерживаются

Отдельные поезда дальнего следования прибывают с задержками из-за загруженности участков и регулирования движения на безопасность. Среди них:

Номер поезда Маршрут Ориентировочная задержка №91/92 Гусаровка – Одесса-Главная +4:20 №31/32 Пшемысль Главный – Запорожье-1 +4:22 №5/6 Запорожье-1 – Ясиня +2:44 №115/116 Запорожье-1 – Черновцы +2:44 №41/42 Днепр-Главный – Трускавец +1:30 №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный +0:58 №51/52 Киев-Пассажирский – Пшемысль Главный +0:58 №99/100 Бухарест-Норд – Киев-Пассажирский +0:55 №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пассажирский +0:42 №103/104 Гусаровка – Львов +0:40 №21/22 Харьков-Пассажирский – Львов +0:40

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сейчас в Украине железнодорожное сообщение с прифронтовой Донетчиной продолжает работать, но из-за военного положения маршруты и условия перевозок претерпели серьезные изменения. Пассажиры, которые планируют путешествия в Краматорск, Славянск и прилегающие районы, должны быть готовы к логистическим ограничениям, пересадкам и задержкам.

