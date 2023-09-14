По Европе передвигаться станет тяжелее: украинцам в каких странах нужно подготовиться

Украинцы – как и другие лица, проживающие в Европе, – могут столкнуться с отменой авиарейсов и сбоями в работе общественного транспорта в нескольких странах континента. Причина – запланированное проведение страйков работников перевозчиков. В связи с этим следует планировать путешествия заранее, а также выбирать проверенных перевозчиков.

К примеру, в Италии авиадиспетчеры, работающие в аэропортах по всей стране, будут бастовать в течение 8 часов с 10:00 16 сентября. "Некоторые рейсы не пострадают, поскольку Итальянское управление гражданской авиации (ENAC) опубликует список гарантированных рейсов за несколько дней до начала забастовки", – говорится в материале Visit Ukraine.

В то же время, отмечается, на 18 сентября запланирована общенациональная забастовка работников общественного транспорта. Которая может повлечь за собой серьезные перебои в работе:

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метро;

трамваев;

автобусов.

Во Франции крупнейший профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA) призывал к общенациональной забастовке 15 сентября и 13 октября. Причина – недовольство работников зарплатой и условиями труда.

Это может привести к масштабным отменам рейсов. А также повлиять на полеты из других стран.

В Бельгии забастовка пилотов авиакомпании Ryanair запланирована на 14-15 сентября. "Аэропорт Шарлеруа уже был ареной страйков раньше, в июле и августе, – тогда были отменены сотни рейсов", – напомнили аналитики.

А в Великобритании на 13 и 20 сентября запланированы 24-часовые забастовки в аэропорту Лутон (в Лондоне). Которые, отмечается, "приведут к неудобствам для пассажиров авиакомпании Wizz Air".

Кроме того, уборщики в аэропорту с 20 сентября будут бастовать в течение 4 дней – из-за проблем с оплатой труда. Тогда же начнут бастовать работники автостоянки. Делать это они собираются в течение 48 часов.

"Это может вызвать задержки для пассажиров, пользующихся автостоянкой, и автобусов, направляющихся с автостоянки в терминал аэропорта", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее рассказал, что в ближайшее время ни Львовский, ни какой-либо другой аэропорт в Украине открыты не будут. Единственным же условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба.

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