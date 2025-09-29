От "112 канала" Медведчука – до тендеров МВД: как компания санкционного Шевцова получила 1,5 млн на киберзащиту
В Украине компания бывшего директора подсанкционного "112 канала" Андрея Шевцова выиграла тендер МВД (Министерство внутренних дел) на почти 1,5 млн грн и получила доступ к системе киберзащиты экстренных вызовов. Несмотря на прошлое, связанное с медиа Медведчука, фирма без конкуренции стала исполнителем государственного подряда, напрямую касающегося национальной безопасности.
Телеканал"112 Украина" хорошо известен украинцам как одна из главных информационных платформ, через которые распространялась пророссийская пропаганда.
В марте 2014 года именно он транслировал в прямом эфире заявление Путина об аннексии Крыма, а позже получил аккредитацию от боевиков так называемой "ДНР". Фактическим контролером медиахолдинга "Новости", в который входил "112", был кум российского диктатора Путина Виктор Медведчук – ныне осужден за госизмену .
В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое наложило санкции на телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, юридически принадлежавшие Тарасу Козаку – соратнику Медведчука. Несмотря на санкции, связанные структуры смогли обойти ограничения. Сайты телеканалов перевели на другие домены, и работа фактически продолжалась.
По данным YouControl, Андрей Шевцов возглавлял ООО "Информационное агентство "112.ЮЕЙ" с 2015 по 2023 год. В июле 2023-го Хозяйственный суд Киева подтвердил прекращение его трудовых отношений с компанией, формально задним числом – с августа 2022-го.
Эта юридическая коллизия позволила ему избежать персональных санкций, которые наложили на другие фигуры, связанные со "112". Сейчас Шевцов фигурирует как основатель и бенефициар нескольких компаний, среди которых – ООО "Айсем".
Компания "Айсем" была зарегистрирована еще в 2015 году. Основная деятельность – компьютерное программирование. Уставный капитал – всего 1000 гривен. Но в марте 2024 года она выиграла тендер МВД на 1 489 980 грн. Предмет закупки – программно-аппаратные средства криптографической защиты. Фактически "Айсем" получил задание защитить коммуникационные каналы системы "112".
Закупка состоялась в формате "открытых торгов с особенностями", введенных во время военного положения. Эта процедура позволяет быстро заключать сделки, но имеет существенный минус – часто не хватает конкуренции. В случае с "Айсем" участник был только один.
Журналисты обратились в Центр инфраструктуры и технологий МВД с запросом: почему именно компания Шевцова получила подряд и проводилась ли проверка возможных связей с РФ? В ответе ведомство отметило, что на этапе подготовки направлялись запросы потенциальным поставщикам и собирались коммерческие предложения, чтобы определить ожидаемую стоимость закупки.
Однако в самих торгах предложение поступило только от "Айсем". 27 марта 2024 года был подписан договор №73/2024. Стоимость – почти 1,5 млн грн.
Факт того, что компания из орбиты бывшего топ-менеджера медиахолдинга Медведчука без конкуренции получила критически важный государственный подряд, вызывает серьезные вопросы. Антимонопольный комитет сообщил, что участие "Айсем" в тендере не проверялось. ВОО "Стоп коррупции" уже обратилась в СБУ с требованием дать оценку ситуации.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшему народному депутату Виктору Медведчуку и еще 12 его приспешникам сообщили о подозрении из-за работы в пользу военно-политического руководства РФ. Под руководством экс-нардепа "информационные диверсанты" ФСБ РФ занимались медийными атаками по Украине.
