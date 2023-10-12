Ощадбанк собрался за крупную сумму наснимать про себя видео и показывать их в соцсетях

Государственный Ощадбанк может заплатить 1,635 млн грн за рекламные видеоролики для соцсетей. При этом изначально на это планировалось потратить 2,155 млн грн – однако в процессе проведения тендера цена снизилась. Украинцы же протестуют против такого намерения госбанка, называя закупку хищением бюджета и криминалом.

Объявление о тендере размещено в системе Prozorro. Согласно ему, Ощадбанк заплатит за рекламных 10 видеороликов, длительностью до 60 секунд, которые будут публиковаться в соцсетях:

Facebook;

Instagram;

YouTube;

Twitter (X);

LinkedIn.

Как проходил тендер

В торгах приняли участие 5 участников. Самую низкую сумму предложила компания "Анкл" – 1,635 млн грн. Если Ощадбанк ее примет, то сэкономит более полумиллиона, ведь изначально был согласен заплатить за видео 2,155 млн грн.

Видео дня

Тим не менш, несмотря на то, что торги прошли еще 29 сентября, победителем Ощадбанк компанию "Анкл" пока так и не признал. Впрочем, конечным сроком предоставления услуги банк указал 30 ноября 2024 года – поэтому спешить, видимо, некуда.

Сама же "Анкл", по данным YouControl, явлется рекламным агентством. Которое, в т.ч., занимается производством кино- и видеофильмов, а также телевизионных программ.

Согласно информации на сайте компании, сотрудничает она с рядом известных в Украине брендов. При чем, в разных сферах – от СМИ до автопроизводителей.

В тендерах же, судя по данным аналитиков, компания ранее участия не принимала – хотя и была зарегистрирована более 6 лет назад. Т.е., торги от Ощадбанка стали для нее первым опытом участия в госзакупках.

Украинцы против Ощадбанка

В то же время, украинцы недовольны решением Ощадбанка потратить более 1,6 млн грн на рекламу. В частности, в обращении к Госаудитслужбе на Prozorro один из пользователей системы называет происходящее хищением и криминалом и требует передать эти деньги на оборону Украины.

"Хищение бюджета. Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков, в том числе мои. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ. Недопустимые расходы во время войны", – говорится в обращении.

Ответа от Госаудитслужбы пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит 14,5 млн грн на создание сериала "Кронин". При этом, несмотря на то, что крайним сроком написания/адаптацию сценариев и проведения частичного технологического цикла производства указано 30 декабря, об этом сериале практически ничего неизвестно.

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