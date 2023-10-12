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Ощадбанк собрался за крупную сумму наснимать про себя видео и показывать их в соцсетях

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
765
Ощадбанк собрался за крупную сумму наснимать про себя видео и показывать их в соцсетях

Государственный Ощадбанк может заплатить 1,635 млн грн за рекламные видеоролики для соцсетей. При этом изначально на это планировалось потратить 2,155 млн грн – однако в процессе проведения тендера цена снизилась. Украинцы же протестуют против такого намерения госбанка, называя закупку хищением бюджета и криминалом.

Объявление о тендере размещено в системе Prozorro. Согласно ему, Ощадбанк заплатит за рекламных 10 видеороликов, длительностью до 60 секунд, которые будут публиковаться в соцсетях:

  • Facebook;
  • Instagram;
  • YouTube;
  • Twitter (X);
  • LinkedIn.

Как проходил тендер

В торгах приняли участие 5 участников. Самую низкую сумму предложила компания "Анкл" – 1,635 млн грн. Если Ощадбанк ее примет, то сэкономит более полумиллиона, ведь изначально был согласен заплатить за видео 2,155 млн грн.

Видео дня
Ощадбанк был готов заплатить за рекламу более 2 млн грн
Участники тендера от Ощадбанка

Тим не менш, несмотря на то, что торги прошли еще 29 сентября, победителем Ощадбанк компанию "Анкл" пока так и не признал. Впрочем, конечным сроком предоставления услуги банк указал 30 ноября 2024 года – поэтому спешить, видимо, некуда.

Компания, предложившая самую низкую сумму

Сама же "Анкл", по данным YouControl, явлется рекламным агентством. Которое, в т.ч., занимается производством кино- и видеофильмов, а также телевизионных программ.

Согласно информации на сайте компании, сотрудничает она с рядом известных в Украине брендов. При чем, в разных сферах – от СМИ до автопроизводителей.

В тендерах же, судя по данным аналитиков, компания ранее участия не принимала – хотя и была зарегистрирована более 6 лет назад. Т.е., торги от Ощадбанка стали для нее первым опытом участия в госзакупках.

Ранее "Анкл" не принимала участия в тендерах

Украинцы против Ощадбанка

В то же время, украинцы недовольны решением Ощадбанка потратить более 1,6 млн грн на рекламу. В частности, в обращении к Госаудитслужбе на Prozorro один из пользователей системы называет происходящее хищением и криминалом и требует передать эти деньги на оборону Украины.

"Хищение бюджета. Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков, в том числе мои. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ. Недопустимые расходы во время войны", – говорится в обращении.

Ответа от Госаудитслужбы пока нет.

Украинцы недовольны решением Ощадбанка потратить более 1,6 млн грн на рекламу

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит 14,5 млн грн на создание сериала "Кронин". При этом, несмотря на то, что крайним сроком написания/адаптацию сценариев и проведения частичного технологического цикла производства указано 30 декабря, об этом сериале практически ничего неизвестно.

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