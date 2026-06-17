ОККО и banda предложили клиентам выбрать новую рекламную кампанию

После одной из самых обсуждаемых рекламных кампаний о еде в украинском ритейле сеть АЗК OKKO совместно с креативным агентством banda запускает новую коммуникационную акцию и предлагает аудитории самостоятельно определить, какой рекламный креатив выйдет в эфир следующим.

Видео дня

16 июня на официальных страницах OKKO и banda в Instagram стартовало открытое голосование, в рамках которого пользователям предложили три различных креативных концепции новой радиокампании о еде на АЗК. Идея, набравшая наибольшее количество голосов аудитории, появится в радиоэфире.

Любимые новинки – мини-хот-доги и мини-бургеры, мороженое и комфорт-фуд – горячие блюда, которые ОККО активно развивает на АЗС. Именно они станут героями рекламной кампании.

"Нашей задачей было придумать новую заметную рекламу еды от ОККО. Но как сделать её ещё заметнее, когда многие до сих пор не забыли "есть-есть-есть"? Тогда мы подумали: пусть следующую рекламу еды от ОККО выбирают те, кому её потом придётся слушать. А расскажет обо всём этом "тот самый маркетолог", которого активно кенселили и просили уволить. Так кампания перестает быть "рекламой бренда", а становится открытым живым диалогом между человеком, который придумал и озвучил "ту самую рекламу", и теми, кого она не оставила равнодушными", – говорит Саша Щербакова, старший креативщик в banda и автор старой (и новой) кампании.

Идея стала продолжением кампании "Есть на ОККО", которая в прошлом году вызвала широкий резонанс. Часть аудитории называла её одной из самых ярких реклам года, другие – жаловались на чрезмерную "назойливость". В то же время кампания активно обсуждалась в соцсетях, становилась поводом для мемов, реакций блогеров и UGC-контента.

"Для бренда нет ничего хуже рекламы, которую никто не заметил. Прошлогодняя кампания вызвала самые разные эмоции, но точно не оставила людей равнодушными. Именно поэтому на этот раз нам стало интересно не только выпустить новую рекламу, но и узнать, какую рекламу выберет сама аудитория", – добавляет Романа Мороз, директор департамента маркетинговых коммуникаций ОККО.

В компании говорят, что рассматривают проект не только как рекламную активность, но и как эксперимент по совместному созданию контента вместе с клиентами. Ведь если аудитория активно влияет на ход кампании после её запуска, почему бы не пригласить её к процессу создания ещё на старте.