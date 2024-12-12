Ограничиться переводами до 100 тыс. грн или обналичить: в НБУ раскрыли детали новых лимитов для граждан

В Украине с 1 января 2025 года вводятся новые ограничения на карточные переводы. Лимиты для большинства граждан постепенно снизятся до 100 тысяч гривен в месяц, а для некоторых категорий клиентов – даже до 50 тысяч. Информация об этих изменениях быстро распространилась по сети, вызвав панику и слухи о необходимости массового обналичивания средств.

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Чтобы развенчать эти мифы, OBOZ.UA пообщался с заместителем главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрием Олейником. Он объяснил, почему были введены такие лимиты, кого они будут касаться и как избежать неудобств.

Лимиты на денежные переводы: какие именно ограничения вводят

Новые правила предусматривают постепенное внедрение лимитов на все виды карточных переводов, включая операции через счета IBAN. В зависимости от категории риска клиента вводятся следующие ограничения:

с 1 января 2025 года – 150 тысяч гривен в месяц;

гривен в месяц; с 1 июня 2025 года – 100 тысяч гривен в месяц. Для клиентов с высоким риском (нетрудоустроенные студенты, лица без подтвержденного дохода) лимит составит 50 тысяч гривен.

Ограничения не будут касаться счетов по государственным программам, таким как "Восстановление" или "Национальный кэшбек". Это также не охватит депозитные и кредитные счета.

Как новые лимиты повлияют на военных, волонтеров и международные переводы

"Боевые выплаты и зарплаты военных не будут подпадать под ограничения, поскольку они являются официальными доходами", – заверил Олийнык. Также ограничения не коснутся волонтеров, идентифицированных в соответствии с требованиями НБУ. Что касается международных переводов, то они регулируются действующим постановлением НБУ №18, действующим во время военного положения.

Почему банки ввели лимиты

Дмитрий Олейник отметил, что ограничение в 100 тысяч гривен – это обоснованный предел, базирующийся на среднем уровне доходов украинцев. "В третьем квартале 2024 года средняя заработная плата в Украине составляла около 22 тысяч гривен. Следовательно, лимит в 100 тысяч гривен соответствует сумме четырех средних зарплат, что вполне достаточно для большинства граждан", - пояснил он.

Такое решение направлено исключительно на борьбу с мошенничеством, утверждает представитель НБУ. По его словам, это поможет предотвратить использование финансовых "ил" и повысит прозрачность финансовой системы.

Как повлияют ограничения на переводы обычных граждан

Ограничения касаются только тех клиентов, у которых нет подтвержденного дохода или документально подтвержденного состояния. Большинство граждан, имеющих легальные доходы, не почувствуют изменений в своем финансовом поведении. "Клиенты с официальными доходами смогут легко осуществлять переводы даже сверх установленного лимита, если предоставят документы о своем состоянии или зарплате", - уточнил замглавы НБУ.

Что делать при необходимости перевода более 100 тысяч гривен

Для переводов, превышающих установленные лимиты, необходимо предоставить банку документы, подтверждающие легальность доходов. Это может быть справка о зарплате, налоговой декларации или других финансовых документах.

Олейник также подчеркнул, что ограничения не будут касаться переводов между собственными счетами одного лица, даже если они открыты в разных банках. "В случаях, когда банки смогут идентифицировать, что отправитель и получатель являются одним лицом, ограничения не будут применяться", – отметил Олейник.

Как банки будут контролировать выполнение правил

Банки настроят специальные автоматизированные системы, отслеживающие суммы и количество операций клиентов. Для высокорисковых клиентов предусмотрен усиленный мониторинг, а в случае подозрительных операций у банков будет право требовать дополнительные документы.

Относительно возможностей пересмотра лимтов в будущем, Олийнык подчеркнул, что лимиты в 100 тысяч гривен были утверждены банками-подписантами меморандума ("Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "Универсал Банк"), а не банком Украины. Их пересмотр будет зависеть от банковских ассоциаций, таких как НАБУ и АУБ, которые инициировали эти ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки объединяют усилия для введения новых ограничений по финансовым операциям клиентов – физлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП). Правила касаются как открытия счетов, так и последующих платежей по ним.

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