Одежда D&G, Gaultier и Lagerfeld по цене секондхенда: на таможне разоблачили новую схему

Украинские продавцы брендовых вещей импортировали брендовые вещи по ценам дешевле секонд-хенда. В стране они продавали одежду по стоимости, которая в сотни раз превышала указанную в декларации.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), такую схему обнаружили работники Государственной налоговой службы и таможни. Он отметил, что реальная стоимость ввезенных товаров была в 500 раз выше.

В частности, среди растаможенной одежды можно было найти такие брендовые вещи:

женские брюки Dolce&Gabbana – 184 грн;

рубашка от Karl Lagerfeld – 87 грн;

платье Jean Paul Gaultier – 160 грн;

блуза Casablanca – 79 грн;

жилет женский Antonelli Firenze – 81 грн.;

ремень Riani – 51 грн.

"Именно по таким ценам (которые дешевле, чем в стоковых магазинах в последний день завоза) определенные субъекты хозяйствования растаможили данный товар, при этом реализовав в Украине покупателям – известным магазинам брендовой одежды по реальной стоимости", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что налоговая эффективность таких предприятий составляет 0%. В результате расследования совместного кабинета таможни и ГНС было предотвращено распространение рискового НК по НДС по данным операциям на 6,7 млн грн.

Также OBOZ.UA сообщал ранее о другой компании, которая во время войны ввозила на территорию страны новую одежду, маскируя ее под б/у, то есть секонд-хенд. Такая сделка принесла мошенникам более 7,5 млн гривен.

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