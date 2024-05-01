Одежда D&G, Gaultier и Lagerfeld по цене секондхенда: на таможне разоблачили новую схему
Украинские продавцы брендовых вещей импортировали брендовые вещи по ценам дешевле секонд-хенда. В стране они продавали одежду по стоимости, которая в сотни раз превышала указанную в декларации.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), такую схему обнаружили работники Государственной налоговой службы и таможни. Он отметил, что реальная стоимость ввезенных товаров была в 500 раз выше.
В частности, среди растаможенной одежды можно было найти такие брендовые вещи:
- женские брюки Dolce&Gabbana – 184 грн;
- рубашка от Karl Lagerfeld – 87 грн;
- платье Jean Paul Gaultier – 160 грн;
- блуза Casablanca – 79 грн;
- жилет женский Antonelli Firenze – 81 грн.;
- ремень Riani – 51 грн.
"Именно по таким ценам (которые дешевле, чем в стоковых магазинах в последний день завоза) определенные субъекты хозяйствования растаможили данный товар, при этом реализовав в Украине покупателям – известным магазинам брендовой одежды по реальной стоимости", – отметил Гетманцев.
Он подчеркнул, что налоговая эффективность таких предприятий составляет 0%. В результате расследования совместного кабинета таможни и ГНС было предотвращено распространение рискового НК по НДС по данным операциям на 6,7 млн грн.
Также OBOZ.UA сообщал ранее о другой компании, которая во время войны ввозила на территорию страны новую одежду, маскируя ее под б/у, то есть секонд-хенд. Такая сделка принесла мошенникам более 7,5 млн гривен.
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