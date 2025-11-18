Обстрелы парализовали железную дорогу в двух регионах: поезда курсируют с задержкой и измененными маршрутами

Из-за повреждения инфраструктуры после массированных обстрелов на Харьковщине и в Днепре временно изменены маршруты пригородных поездов, а ряд рейсов дальнего следования осуществляются с существенными задержками. Несмотря на разрушения депо, вокзала и станций, движение восстановлено, задействованы резервные тепловозы и обеспечена безопасная транспортировка пассажиров.

Об этом сообщает "Укрзалізниця", а о масштабах разрушений рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. По его словам, враг намеренно бьет по логистическим узлам, пытаясь сорвать передвижения между громадами и усложнить эвакуацию и пассажирские перевозки.

В Днепре россияне совершили массированную атаку десятками ударных БПЛА, нанеся критические поражения пригородному депо и вокзалу. Основной ремонтный цех подвергся серьезным разрушениям, повреждена часть вагонов и инфраструктуры.

Взрывной волной в вагонах и здании вокзала выбило ряд окон, часть региона осталась без электроснабжения. Чтобы не останавливать движение, железнодорожники оперативно задействовали резервные тепловозы — и сообщение удалось полностью восстановить.

Во время атаки пассажиры и бригады поездов №31 Запорожье – Перемышль, №119 Днепр – Холм, а также пригородного рейса №6044 Пятихатки – Днепр находились в укрытии вокзала. Никто не пострадал. После завершения опасности движение поездов восстановили: оба дальновидные рейсы отправились с задержкой примерно 2,5 часа, задержки являются контролируемыми, а железнодорожники работают над их сокращением.

В Харьковской области ночные обстрелы также нанесли существенный ущерб. Повреждена инфраструктура сразу нескольких станций, а в Берестине был травмирован железнодорожник – ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Разрушены вагоны, элементы путей и станционные объекты, что повлияло на движение и пригородных, и отдельных поездов дальнего следования.

Из-за значительных повреждений "Укрзализныця" была вынуждена частично изменить маршруты поездов №227 Барвенково – Ивано-Франковск и №102 Херсон – Барвенково. Объездной путь увеличивает время в пути, но позволяет обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

До завершения аварийных и восстановительных работ частично ограничено движение пригородных электропоездов Харьковского узла. Отмечается, что это касается направлений Берестина, а также рейсов из Харькова, Орельки, Мерефы и Полтавы-Южной. Сегодня по измененным маршрутам курсируют такие пригородные поезда:

№6572 Полтава-Южная – Пост 74 км;

№6573 Пост 74 км – Полтава-Южная;

№6651 Орелька – Балки;

№6654 Балки – Орелька;

№6678 Нововербовка – Харьков-Пас;

№6683 Мерефа – Нововербовка;

№6686 Нововербовка – Харьков-Пас;

№6574 Полтава-Южная – Пост 74 км;

№6575 Пост 74 км – Полтава-Южная;

№6653 Орелька – Балки;

№6656 Балки – Орелька;

№6685 Харьков-Пас. – Нововербовка;

№6688 Нововербовка – Харьков-Пас;

№6687 Харьков-Пас. – Нововербовка;

№6690 Нововербовка – Харьков-Пас.

Железнодорожники просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и в поездах – рейсы могут следовать с задержками до 1 часа. По состоянию на утро задерживаются такие поезда:

№227/228 Барвенково – Ивано-Франковск: +4:51;

№749/750 Киев-Пас. – Вена Главный: +2:55;

№31/32 Запорожье – Перемышль: +2:43;

№21/22 Харьков-Пас. – Львов: +2:41;

№103/104 Барвенково – Львов: +2:38;

№9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пас.: +2:20;

№119/120 Днепр – Хелм: +1:23.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Сумщине обновится железнодорожное сообщение на Конотопском направлении. В частности будет увеличено количество мест в вагонах, оптимизировано расписание движения поездов, а интервалы движения в течение дня станут равномерными.

