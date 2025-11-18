Обстрелы парализовали железную дорогу в двух регионах: поезда курсируют с задержкой и измененными маршрутами
Из-за повреждения инфраструктуры после массированных обстрелов на Харьковщине и в Днепре временно изменены маршруты пригородных поездов, а ряд рейсов дальнего следования осуществляются с существенными задержками. Несмотря на разрушения депо, вокзала и станций, движение восстановлено, задействованы резервные тепловозы и обеспечена безопасная транспортировка пассажиров.
Об этом сообщает "Укрзалізниця", а о масштабах разрушений рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. По его словам, враг намеренно бьет по логистическим узлам, пытаясь сорвать передвижения между громадами и усложнить эвакуацию и пассажирские перевозки.
В Днепре россияне совершили массированную атаку десятками ударных БПЛА, нанеся критические поражения пригородному депо и вокзалу. Основной ремонтный цех подвергся серьезным разрушениям, повреждена часть вагонов и инфраструктуры.
Взрывной волной в вагонах и здании вокзала выбило ряд окон, часть региона осталась без электроснабжения. Чтобы не останавливать движение, железнодорожники оперативно задействовали резервные тепловозы — и сообщение удалось полностью восстановить.
Во время атаки пассажиры и бригады поездов №31 Запорожье – Перемышль, №119 Днепр – Холм, а также пригородного рейса №6044 Пятихатки – Днепр находились в укрытии вокзала. Никто не пострадал. После завершения опасности движение поездов восстановили: оба дальновидные рейсы отправились с задержкой примерно 2,5 часа, задержки являются контролируемыми, а железнодорожники работают над их сокращением.
В Харьковской области ночные обстрелы также нанесли существенный ущерб. Повреждена инфраструктура сразу нескольких станций, а в Берестине был травмирован железнодорожник – ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Разрушены вагоны, элементы путей и станционные объекты, что повлияло на движение и пригородных, и отдельных поездов дальнего следования.
Из-за значительных повреждений "Укрзализныця" была вынуждена частично изменить маршруты поездов №227 Барвенково – Ивано-Франковск и №102 Херсон – Барвенково. Объездной путь увеличивает время в пути, но позволяет обеспечить безопасную перевозку пассажиров.
До завершения аварийных и восстановительных работ частично ограничено движение пригородных электропоездов Харьковского узла. Отмечается, что это касается направлений Берестина, а также рейсов из Харькова, Орельки, Мерефы и Полтавы-Южной. Сегодня по измененным маршрутам курсируют такие пригородные поезда:
- №6572 Полтава-Южная – Пост 74 км;
- №6573 Пост 74 км – Полтава-Южная;
- №6651 Орелька – Балки;
- №6654 Балки – Орелька;
- №6678 Нововербовка – Харьков-Пас;
- №6683 Мерефа – Нововербовка;
- №6686 Нововербовка – Харьков-Пас;
- №6574 Полтава-Южная – Пост 74 км;
- №6575 Пост 74 км – Полтава-Южная;
- №6653 Орелька – Балки;
- №6656 Балки – Орелька;
- №6685 Харьков-Пас. – Нововербовка;
- №6688 Нововербовка – Харьков-Пас;
- №6687 Харьков-Пас. – Нововербовка;
- №6690 Нововербовка – Харьков-Пас.
Железнодорожники просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и в поездах – рейсы могут следовать с задержками до 1 часа. По состоянию на утро задерживаются такие поезда:
- №227/228 Барвенково – Ивано-Франковск: +4:51;
- №749/750 Киев-Пас. – Вена Главный: +2:55;
- №31/32 Запорожье – Перемышль: +2:43;
- №21/22 Харьков-Пас. – Львов: +2:41;
- №103/104 Барвенково – Львов: +2:38;
- №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пас.: +2:20;
- №119/120 Днепр – Хелм: +1:23.
