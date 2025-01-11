Новый курс доллара в Украине: сколько будет стоить валюта уже через несколько дней

В Украине курс доллара 11-12 января будет на уровне приема от 42,10 до 42,65 гривен и продажи от 42,80 до 43,25 гривен. "Лишняя" гривна "давит" на курс, а это, со своей стороны, подстегивает котировки и наличного рынка.

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Такой прогноз озвучил для издания Минфина аналитик Алексей Козырев. "В условиях сохранения повышенного спроса на валюту и неопределенности дальнейшего поведения межбанка, владельцы обменников в эти выходные вновь установят достаточно большой уровень спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и за евро", - отметил он.

Большинство обменников финкомпаний и отделений банков, работающих в эту субботу и воскресенье, сохранят формат работы "с оборота" со спредом в пределах 20-30 копеек на долларе и в 20-50 копеек на евро. Общее настроение рынка – на тестирование новых, более высоких уровней котировок – сохранится.

"А курс наличного евро 11-12 января будет находиться в пределах коридора: прием от 43,30 до 44,20 гривен и продажа от 44,25 до 44,65 гривен. Широкий разброс котировок по купле/продаже евро будет визитной карточкой в эти выходные" , – отмечает аналитик.

Ситуация на валютном рынке Украины остается достаточно напряженной. Официальный курс доллара по данным составляет 42,28 грн по состоянию на 11 января.

Каким будет курс доллара до конца года

Средний курс доллара в Украине и до конца 2025 года, вероятно, будет соответствовать показателю, заложенному в расчеты государственного бюджета – около 45 грн/долл. Такой средний уровень означает, что учитывая начало года с курсом чуть выше 42 грн/долл., по состоянию на конец года доллар может стоить до 47,5 грн, об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Какой курс у нас с вами будет на конец года? Вероятно, он будет соответствовать цифрам макроэкономического прогноза, заложенным в госбюджет. Среднегодовой курс, заложенный в бюджет, – 45 грн. То есть, если мы с вами помним арифметику начальной школы, то среднегодовой курс означает, что начинать год мы будем на курсе 42+, а заканчивать – на курсе 47,5 условно, под 48 – чтобы выйти на среднегодовой 45+", – подсчитал экономист.

При этом он не рекомендует украинцам массово "запасаться" иностранной валютой как инструментом для сохранения и умножения сбережений. Дело в том, что гривневые инвестиции все равно остаются более выгодными.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс доллара на 10 января – стоимость "бакса" выросла до 42,28 грн. Это на 4 коп. превышает текущий курс, а также является рекордной официальной "ценой" доллара в истории Украины.

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