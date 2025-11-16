Некоторые украинцы имеют право не платить за коммуналку: что для этого нужно

В Украине полностью или частично не платят за коммуналку военные, некоторые пенсионеры, владельцы разрушенного жилья и граждане, которые документально подтвердили долгое отсутствие в квартире. Все льготы и субсидии работают только после официального оформления в Пенсионном фонде, а основным критерием для помощи остается уровень доходов и отсутствие долгов.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Подавляющее большинство граждан вынуждено оплачивать коммунальные услуги в обычном режиме.

Однако существуют категории людей, для которых законодательство предусматривает исключение, а именно временное прекращение начислений или частичное уменьшение стоимости. К таким исключениям относятся:

владельцы разрушенного или поврежденного жилья;

Одно из ключевых оснований для полного освобождения от оплаты коммунальных услуг – разрушение или значительные повреждения жилья в результате боевых действий. В таком случае:

начисления могут быть приостановлены;

оплата не осуществляется до момента восстановления объекта;

льгота действует также до получения компенсации или иного решения по жилью.

Чтобы воспользоваться правом, необходимо иметь подтверждение факта разрушения. А именно, факт обследования, данные из реестров или документы от местных властей.

частичное или полное освобождение для пенсионеров из сельской местности;

Есть отдельная группа пенсионеров, которые работали в сельских школах, медицинских учреждениях, библиотеках или других бюджетных учреждениях. Такие люди могут рассчитывать на частичное или полное освобождение от оплаты коммунальных услуг. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку с предыдущего места работы;

временное отсутствие в жилье;

Украинцы, которые более месяца не проживали по месту регистрации, могут не платить за горячую воду или часть других услуг. Но важно подтвердить свое отсутствие документально. Подойдут:

справка ВПЛ;

военный билет с отметками;

документы о пересечении границы;

справка о долговременном пребывании в другом регионе.

Особые гарантии предусмотрены для участников боевых действий и их семей. Они могут рассчитывать на существенное уменьшение платежей.

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату:

газа;

электроэнергии;

отопления;

топлива (включая твердое и жидкое).

Это одна из важнейших льгот, которая реально уменьшает финансовую нагрузку на семьи военных. Полное освобождение от коммунальных услуг получают военные, которые стали лицами с инвалидностью вследствие войны. Однако важно помнить, что льготы не активируются автоматически. Необходимо подать заявление в ПФУ и предоставить подтверждающие документы.

Субсидии: кому их назначают во время военного положения

Параллельно с льготами украинцы могут оформлять субсидию – она доступна тем, кто из-за низких доходов не способен самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Основные правила:

субсидию могут отменить, если у заявителя есть долги;

доходы семьи остаются главным критерием;

помощь доступна и во время военного положения.

Домохозяйства, у которых средний доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн, имеют высокие шансы на назначение помощи. Важно, чтобы у семьи не было задолженностей за свет, тепло или газ – в противном случае субсидию могут аннулировать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине бывают ситуации, когда платежки за отопление поступают даже без фактического предоставления услуги. В таких случаях потребитель имеет полное право требовать перерасчет и не платить "за холод".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!