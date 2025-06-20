'Не взяли у государства ни одной лишней гривни': в крупнейшей украинской стройкомпании отреагировали на обвинения Нацполиции

Одна из крупнейших украинских строительных компаний "Автомагистраль-Юг" сообщила, что стала жертвой рейдерской атаки со стороны силовых структур, которая осуществляется по заказу одного из конкурентов.

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Компания сообщает, что настоящая цель преследования – вытолкнуть ее с украинского рынка, разорвать, завладеть активами. Владельцу компании угрожают не только подозрениями, но и физической расправой.

Обвинения правоохранителей связаны с покупкой труб для водопровода, однако в "Автомагистраль-Юг" подчеркивают, что не торгуют трубами. Согласно контракту, водопровод "Ингулец – Южное водохранилище" компании заказали построить "под ключ".

"Труба на заводе и труба доставлена на объект (разгружена, проверена, устроена в траншее, смонтирована) – это совершенно разные цены! Как можно их сравнивать??? Компания не получала от заказчика аванс на закупку материалов: покупка чего-либо за "живые" средства и покупка с отсрочкой платежа (на год и более) – это разные условия и разные расходы. Проект проходил экспертизу и проверку, в том числе USAID! Следствие хочет сказать, что мы сговорились? Как выводы USAID можно сравнивать с "экспертизами", сфабрикованными местными "карманными" экспертами?", – отмечают в компании.

По такой же схеме, говорят в "Автомагистраль-Юг", ГСР может сделать преступником любую строительную компанию. О заказном характере дела свидетельствует попытка вручить подозрение владельцу, дискредитируя таким образом все проекты компании, которые реализуются не только в Украине.

"Если власть не отреагирует, такая же судьба может постигнуть других крупных строителей. Рынок искусственно переформируют под одного игрока. Исчезновение конкуренции в инфраструктурной отрасли приведет к катастрофическим последствиям. Мы призываем власть в стране вмешаться и не допустить такого сценария", – отмечают в компании.

"Автомагистраль-Юг" сегодня приходится сражаться на двух фронтах, считают на предприятии.

Первый фронт – с путинской армией

"По нашим людям и нашей технике постоянно прилетает в Донецкой области, где мы строим действительно высококлассные фортификации с защитой от дронов. "Шахеды" сжигают наши базы в Днепропетровской области, где хранится техника для содержания сети военных логистических маршрутов. По нам бьют дронами на Сумщине и Харьковщине, где мы ремонтируем эвакуационные пути. В объекты защиты энергетики, где работают автомагистральщики, пытаются попасть баллистикой", – сообщают в компании.

Второй фронт – с ДВР Нацполиции

"Обыски, сфабрикованные уголовные дела, липовые экспертизы. Заказные публикации в медиа. Угрозы заблокировать работу компании. Со временем появляется ощущение, что враг в обоих случаях – один и тот же. По крайней мере цель у него одна – уничтожить все, на чем держится страна – выбить стратегические предприятия, деморализовать и демотивировать команды специалистов, без которых невозможно представить восстановление инфраструктуры, эксплуатацию автодорог, строительство фортификаций", – отмечают в компании.