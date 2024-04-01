Не картины и не бриллианты: названа самая прибыльная люксовая инвестиция
Коллекционный алкоголь оказался более выгодной инвестицией, чем биржевой индекс S&P 500. С 2013 года цена редкого виски выросла практически вдвое сильнее, чем S&P 500, и в 35 раз сильнее, чем цветных бриллиантов.
Об этом сообщает Visualcapitalist, основываясь на Рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank (KFLII) в 2024 году. При оценке индекс использовалось средневзвешенное значение каждого отдельного актива эталонных брендов и изделий.
Так, оказалось, что за последние 10 лет редкий виски был самым прибыльным люксовым активом – с 2013 года этот алкоголь подорожал на 280%. Особенно это стало заметно после пандемии COVID-19, когда на аукционах были установлены различны рекорды.
Например, в ноябре 2023 года на аукционе Sotheby's одна из разлитых 40 бутылок The Macallan Valerio Adami 60 Year Old была продана за рекордную сумму. Стоимость лота составила $2,7 млн, что практически вдвое превзошло предварительную оценку.
Также в рейтинг люксовых активов вошли:
- индекс S&P 500 (+158%);
- вино (+146%);
- часы (+138%);
- предметы искусства (+105%);
- классические автомобили (+82%);
- женские сумки (+67%);
- монеты (+56%);
- раритетная мебель (+40%);
- ювелирные изделия (+37%);
- цветные бриллианты (+8%).
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2022 году бутылка шампанского Magnum 2.5 от компании Champagne Avenue Foch была куплена за историческую сумму в $2,5 млн. Особенностью торгов стало то, что покупатели (братья Джованни и Пьер Буоно) заплатили за игристое криптовалютой Ethereum.
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