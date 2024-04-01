Не картины и не бриллианты: названа самая прибыльная люксовая инвестиция

Коллекционный алкоголь оказался более выгодной инвестицией, чем биржевой индекс S&P 500. С 2013 года цена редкого виски выросла практически вдвое сильнее, чем S&P 500, и в 35 раз сильнее, чем цветных бриллиантов.

Об этом сообщает Visualcapitalist, основываясь на Рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank (KFLII) в 2024 году. При оценке индекс использовалось средневзвешенное значение каждого отдельного актива эталонных брендов и изделий.

Так, оказалось, что за последние 10 лет редкий виски был самым прибыльным люксовым активом – с 2013 года этот алкоголь подорожал на 280%. Особенно это стало заметно после пандемии COVID-19, когда на аукционах были установлены различны рекорды.

Например, в ноябре 2023 года на аукционе Sotheby's одна из разлитых 40 бутылок The Macallan Valerio Adami 60 Year Old была продана за рекордную сумму. Стоимость лота составила $2,7 млн, что практически вдвое превзошло предварительную оценку.

Также в рейтинг люксовых активов вошли:

индекс S&P 500 (+158%);

вино (+146%);

часы (+138%);

предметы искусства (+105%);

классические автомобили (+82%);

женские сумки (+67%);

монеты (+56%);

раритетная мебель (+40%);

ювелирные изделия (+37%);

цветные бриллианты (+8%).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2022 году бутылка шампанского Magnum 2.5 от компании Champagne Avenue Foch была куплена за историческую сумму в $2,5 млн. Особенностью торгов стало то, что покупатели (братья Джованни и Пьер Буоно) заплатили за игристое криптовалютой Ethereum.

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