НБУ продает особенные 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную монету номиналом 5 грн, посвященную одному из 12-ти животных китайского зодиака – Змее. Цена – 161 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получила название "Год Змеи".

Продажа лимитированная: 1 покупатель может приобрести только 1 монету.

"Змея – шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и покой. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях", – говорится в описании монеты.

Как выглядит уникальная монета

На аверсе (лицевой стороне) по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака.

Вверху монеты расположен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Україна". Внизу слева надпись полукругом "5 гривень".

На реверсе (обратной стороне) изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года – змея. Ее образ закомпонирован в шестиугольник.

Что известно о монете

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – 80 тыс. штук.

Гурт – рифленый.

Продается монета в сувенирном паковании.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Продлится он с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

