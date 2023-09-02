НБУ изменил правила покупки долларов: что нужно знать

В Украине в сентябре действуют новые правила покупки долларов. Банкам разрешили продавать доллары онлайн, а сумму покупки валюты для пополнения депозита увеличили.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Только с 29 августа Нацбанк разрешил покупать доллары онлайн и то с ограничением: не больше 50 тыс. грн в эквиваленте в месяц. Такую возможность ввели уже и в Монобанке, и в ПриватБанке и в других банках. "Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это, со своей стороны, позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом", – уверены в Нацбанке.

Новые правила на стоимость доллара не повлияют, так как в Нацбанке уверены: возможный рост спроса на безналичный доллар будет компенсирован снижению спроса на наличную валюту. То есть украинцы вместо того, чтобы идти в обменник и покупать банкноты, смогут отложить свои сбережения на валютном счете.

При этом более значительно ослаблять ограничения в ближайшее время не планируют. Поэтому на данный момент речь об смягчении ограничения в 50 тыс. грн не идет. Вероятно, их могут отменить при условии стабилизации ситуации, возобновлении полноценного экспорта, а вместе с тем и валютных выручек. А без окончания войны ожидать этого не стоит.

Новые правила, которые уже действуют:

любой украинец может купить доллары онлайн (на валютную карту, виртуальную валютную карту). Сумма – эквивалент 50 тыс. грн;

если вы хотите купить доллары для того, чтобы разместить их на валютном депозите, купить можно доллары на сумму в 200 тыс. грн (ранее действовало ограничение в 100 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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