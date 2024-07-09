Названы настоящие размеры зарплат и пенсий судей: суммы удивят

Судьи в отставке в зависимости от стажа и суда, где работали, могут ежемесячно получать пенсии в размере более 200 тыс. грн. При этом, некоторые судьи могут выходить на пенсию уже с 40 лет. В то время как зарплата действующего судьи может быть более 350 тыс. грн в месяц.

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Об этом свидетельствуют данные деклараций, опубликованных в реестре НАПК. Зарплаты в первую очередь зависят от того, в каком судье работает судья.

Какие зарплаты получают судьи

Конституционный суд

Судья Конституционного суда Виктор Городовенко в 2023 получил зарплату в размере 4 млн 634 тыс. грн. Это примерно 386 тыс. 215 грн. в месяц. Его коллега Виктор Кичун в прошлом году получил зарплату в размере 4 млн. 285 тыс. грн. Это 357 тыс. грн. в месяц.

Верховный суд

Судья Верховного суда может рассчитывать на заработную плату в размере сотни тысяч гривен. Например, согласно декларации судьи Верховного Суда Константина Пилькова, в 2023-м он получил зарплату в размере 4 млн 94 тыс. 528 грн. Это ежемесячно 341 тыс. 210 грн. Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач в прошлом году задекларировала 5 млн. 162 тыс. 321 грн. Это 430 тыс. грн. в месяц.

Высшие специализированные суды

Высшие специализированные суды имеют более высокий статус, чем местные. Судья Высшего антикоррупционного суда Инна Билоус в прошлом году задекларировала зарплату в 2 млн. 183 тыс. 974 грн. Это 181 тыс. 997 грн. в месяц.

Апелляционные суды

Судьи Апелляционных судей получают значительно меньшую зарплату. Например, судья Киевского апелляционного суда Галина Балацкая в прошлом году задекларировала зарплату в размере 3 млн. 46 тыс. 763 грн. Это 253 тыс. 896 грн. в месяц.

Местные суды

Самое низкое (но не менее важное) звено судебной системы – местные суды. Здесь служители Фемиды получают гораздо меньшие зарплаты. Например, судья Синельниковского горрайонного суда Елена Порошина в прошлом году задекларировала зарплату в размере 1 млн. 141 тыс. 891 грн. Это всего 95 тыс. 157 грн. в месяц.

Какие пенсии получают судьи

Судьи Верховного суда

В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. Новость об ее увольнении размещена на сайте Верховного суда в феврале 2023-го. При этом в своей декларации за 2023 год она указала:

2 млн 675 тыс. 423 грн зарплаты – в среднем 222 тыс. 951 грн в месяц

2 млн. 599 тыс. 606 грн . пенсии – в среднем это 216 тыс. 633 грн. в месяц.

А бывший глава Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн. Это примерно 244 тыс. 752 грн. в месяц. Отметим, высокие пенсии бывших судей Высшего суда связаны с тем, что ей продолжающие работать коллеги получают зарплаты выше, чем в судах низшей инстанции.

Хозяйственные суды

Значительно меньше зарабатывают судьи специализированных судей. К примеру, председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник ушел в отставку с 15 марта 2023-го. За 9,5 месяца он получил пенсию в размере 100 356 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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