Нацбанк выпусил новые 5 грн: как выглядят
Нацбанк запустил продажу новой монеты в 5 грн. Она посвящена одному из 12-ти животных китайского зодиака – Коню. И называется "Год Коня".
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета стоит 182 грн.
"Конь – седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. В традиционной китайской астрологии он относится к типу Ян и ассоциируется со стихией Огня, которая символизирует динамику, решительность и стремление к свободе. В то же время, этому знаку присущи импульсивность, нетерпимость к ограничениям и склонность к риску", – говорится в описании монеты.
Как выглядят новые 5 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "УКРАЇНА". Кроме того:
- На зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря.
- В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на коня – символ года.
- Над стрелкой – номер года "2026".
- Внизу слева – надпись "5 ГРИВЕН".
"На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытинанку символы каждого времени года. А также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины", – рассказали в НБУ.
На реверсе монеты (оборотной стороне) в центре изображен символ 2026 года – стилизованный конь на фоне подковы. Под центральным изображением расположены три точки, "символизирующие продолжение борьбы".
"По кругу конь окружен стилизованными элементами, которые характерны каждое время года: снежинки, цветки, плоды, ветки", – сообщили в Нацбанке.
Что известно от монете
- Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)
- Год чеканки – 2025.
- Гурт – рифленый.
- Общий тираж – 80 000 штук.
- Продается монета в специальном паковании.
