Нацбанк выпусил новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк запустил продажу новой монеты в 5 грн. Она посвящена одному из 12-ти животных китайского зодиака – Коню. И называется "Год Коня".

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета стоит 182 грн.

"Конь – седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. В традиционной китайской астрологии он относится к типу Ян и ассоциируется со стихией Огня, которая символизирует динамику, решительность и стремление к свободе. В то же время, этому знаку присущи импульсивность, нетерпимость к ограничениям и склонность к риску", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "УКРАЇНА". Кроме того:

На зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря.

В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на коня – символ года.

Над стрелкой – номер года "2026".

Внизу слева – надпись "5 ГРИВЕН".

"На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытинанку символы каждого времени года. А также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины", – рассказали в НБУ.

На реверсе монеты (оборотной стороне) в центре изображен символ 2026 года – стилизованный конь на фоне подковы. Под центральным изображением расположены три точки, "символизирующие продолжение борьбы".

"По кругу конь окружен стилизованными элементами, которые характерны каждое время года: снежинки, цветки, плоды, ветки", – сообщили в Нацбанке.

Что известно от монете

Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)

Год чеканки – 2025.

Гурт – рифленый.

Общий тираж – 80 000 штук.

Продается монета в специальном паковании.

