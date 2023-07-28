"Нафтогаз" виходит из дефолта: чем ему это грозило

"Нафтогаз Украины" получил официальное согласие своих инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле-2022 и в ноябре 2026 года. Таким образом компания выходит из дефолта в отношении к евробондам. Если бы добиться согласия инвесторов не удалось, те могли бы пойти в суд – и иностранные счета и собственность "Нафтогаза" могли бы арестовать.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: его предложение о реструктуризации поддержали более 85% владельцев еврооблигаций.

"Нафтогаз" выходит из дефолта по отношению к евробондам. Убедительное количество инвесторов поддержало предложения, над которыми мы работали вместе более полугода. Реструктуризация евробондов позволит улучшить состояние ликвидности нашей группы компаний и вывести на новый уровень сотрудничество с международными партнерами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: фактический выход компании из дефолта не не состоялся. Однако произойдет это уже в ближайшее время – после:

завершения всех технических процедур;

проведения расчетов.

Что предшествовало

В состоянии дефолта "Нафтогаз" оказался летом 2022 года. Тогда Кабмин не разрешил ему погашать иностранные кредиты, в результате чего компания не выполнила свои обязательства. Это грозило тем, частные кредиторы больше не давали бы ей денег.

Впрочем, еще тогда прогнозировалось, что все может разрешиться позитивно. В частности, руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии OBOZREVATEL отмечал: кредиторы могут согласиться на реструктуризацию – хотя бы потому, что делали это и раньше.

В частности, напоминал он, "Нафтогаз" уже был в состоянии дефолта в 2009-м. Тогда была похожая ситуация: компания не смогла выплатить 500 млн долларов, кредиторы сперва отказались от отсрочки, а после на нее согласились.

Впрочем, был и другой – негативный – вариант. Если бы реализовался он, кредиторы подали бы на "Нафтогаз" в суд. В таком случае бы иностранные счета и собственность НАК могли арестовать и продать в счет погашения кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!