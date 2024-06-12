На украинских АЗС могут продавать топливо из России: как его ввозят в страну

Автомобильное топливо из России до сих пор может попадать на украинский рынок – в частности через Польшу. Также есть признаки его проникновения в страну через Румынию.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн. Он объяснил:

Украина большую часть сжиженного газа импортирует из Польши;

"Польша, в свою очередь, является крупнейшим импортером российского сжиженного газа в мире – более 100 тыс. тонн ежемесячно".

По его словам, часть же этого автогаза – с изменившимися документами – попадает на украинский рынок. А еще одна часть замещает те объемы LNG, которые Польша ввозит в Украину.

"Может, сжиженный газ у нас украинского производства? Нет. Скажу больше, что он не только импортный, там в нем много российского газа. И это потому, что он уходит из Польши преимущественно, Польша импортирует российский сжиженный газ", – рассказал эксперт OBOZ.UA.

Кроме того, отметил он, существует вероятность, что российское топливо может попадать в Украину еще через одну соседнюю страну. Речь о Румынии. Как объяснил Куюн, говорить об этом позволяет цена ресурса – которая не соответствует рыночнойж

"Мы наблюдаем партии, реализуемые по ценам, которых на рынке нет. Такое может быть только в одном случае – это торговля российским топливом", – предположил он. Отметив при этом: российский сжиженный газ "по цене на 15-20% дешевле нероссийского".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же народные депутаты поддержали повышение акцизов на топливо – Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №11256 за основу. Согласно документу, первое повышение произойдет уже с 1 июля 2024 года.

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