На мировых рынках переписали стоимость нефти: что будет с ценами на АЗС в Украине

На мировых рынках цены на нефть снизились до 4-летнего минимума. По состоянию на 09:03 по Гринвичу, фьючерсы марки Brent упали на 2,23 доллара, или 3,4% – до 63,35 доллара за баррель. А нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,22 доллара, или 3,58% – до 59,77 доллара. Для Украины это, по словам экспертов, означает растущую вероятность существенного снижения цен на АЗС.

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Об удешевлении нефти сообщает Reuters. Отмечается: снижения цен произошло на фоне растущей экономической напряженности между США и Китаем.

"Это усилило опасения рецессии и снижения спроса на нефть. ... Бенчмарки Brent и WTI достигли минимума с апреля 2021 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs оценил вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев в 45%. А в банке JPMorgan считают, что рецессия как в США, так и в мире произойдет с вероятностью 60%.

В целом же, отмечается, ключевым триггером удешевления нефти стало обострение торгового конфликта США и Китая. "В ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, Китай объявил дополнительных пошлинах в 34% на американские товары, подтвердив опасения инвесторов о начале полномасштабной торговой войны", – объяснили аналитики.

По их словам, несмотря на то, что американские пошлины не затронули импорт нефти, газа и нефтепродуктов, сам факт их введения может "стимулировать инфляцию, замедлить экономический рост и усилить торговые споры". Что окажет давление на цены на нефть.

"Кроме того, картель ОПЕК+, в который входят страны ОПЕК и их союзники, принял решение ускорить планы по увеличению добычи. ... Этот потенциальный рост предложения является значительным сдвигом в рыночной динамике и может существенно повлиять на цены", – резюмировали аналитики.

При этом они констатировали: в настоящее время спрос на нефть уже ослабился. В частности, "в первом квартале 2025 года импорт нефти в Азии снизился".

Чего ожидать Украине

В свою очередь, аналитики delo.ua отмечают: если в течение следующих двух недель ценовой тренд на нефтяных рынках закрепится, украинские АЗС существенно снизят цены на топливо. Более того, сети могут начать опускать цены даже раньше – надеясь первыми привлечь клиентов.

"После обвала цен на нефть на украинском рынке падение цен в опте началось уже в пятницу 4 апреля, а уже с понедельника этот тренд продолжится. На АЗС этого падения цен стоит ожидать не ранее чем через две недели, потенциал к снижению из-за обвала нефтяных рынков составит 5-6 грн/л на бензине и дизтопливе", – говорится в материале.

Впрочем, подчеркивается, на уровень снижения цен на топливо может повлиять удорожание евро. Ведь:

Акцизы на топливо в Украине рассчитывают именно в евро.

В результате американских пошлин "евро растет в цене как по отношению к гривне, так и к доллару".

Как сообщал OBOZ.UA, азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, наблюдавшимся в начале 2025 года. Поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос.

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