На АЗС готовятся резко развернуть цены: украинцам рассказали, чего ожидать

Если США введут анонсированные санкции против покупателей российской нефти, цены на топливо в Украине могут вырасти минимум на 10 грн за литр бензина и дизеля и на 5 грн за литр автогаза. Причиной станет дефицит нефти на мировом рынке, который не удастся быстро компенсировать из-за ограниченных возможностей стран-добытчиков.

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Об этом рассказал топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии СМИ. По его словам, ситуация является чрезвычайно чувствительной, ведь если Китай и Индия — два ключевых импортера российской нефти вынуждены будут прекратить закупки из-за санкций США, на мировом рынке образуется реальный дефицит.

"Хватит одной новости о нехватке нефти, и она полетит в цене под $90 за баррель", – предупреждает эксперт. Дополнительным катализатором роста могут стать природные катаклизмы, такие как ураганы в Мексиканском заливе, которые периодически блокируют добычу нефти. А в случае одновременного совпадения этих факторов – цены гарантированно взлетят. В случае реализации худшего сценария, топливо на украинских заправках может подорожать ощутимо:

бензин и дизель – на 10 грн за литр;

автогаз – на 5 грн за литр.

И это еще не учитывая внутренние факторы, в частности рост акцизов с 1 января 2026 года и возможные колебания валютного курса, которые также напрямую влияют на импортные цены. "Ралли может получиться неплохое", – заметил Леушкин, имея в виду совокупность негативных факторов, которые могут надолго удержать цены на высоком уровне.

Одна из главных проблем – техническая невозможность оперативно компенсировать исчезновение российской нефти на мировом рынке. Саудовская Аравия уже задействовала резервные скважины, а США, хоть и имеют большой потенциал в сланцевой нефти, требуют около года для существенного наращивания добычи.

"У Штатов потенциал долгоиграющий. Это не так, как у саудов – открыли кран и пошло. В США это все дольше", – пояснил эксперт. Леушкин отмечает, что даже если рост цен начнется уже осенью, он не будет кратковременным . Высокие цены будут держаться, как минимум, до конца 2025 года, а потом ситуацию может еще больше осложнить повышение внутренних налогов.

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