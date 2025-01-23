Клиенты Monobank жалуются на "блокировку" банком их карт: что происходит

Сначала 2025 года Monobank начал переходить с карт MasterCard на VISA – поскольку та предложила более выгодные условия работы для нас на следующие 5 лет. Для этого среди клиентов была проведена информационная кампания – с предложением осуществить переход самостоятельно. Тем же, кто этого не сделал, карты MasterCard блокируют – и одновременно открывают VISA. Впрочем, последнее нередко вызывает недовольство среди украинцев.

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"Пыталась выяснить причину блокировки моей карты. Оказалось, что без моего разрешения Монобанк перевыпустил мою карту. Я оформила жалобу, и после этого Монобанк перевыпустил все мои валютные карты!!! Без уведомления и без согласования со мной", – сообщила клиентка Monobank на портале "Минфин".

В самом же банке напомнили, что переходят с карт MasterCard на VISA. А потому:

Клиентам предлагают перейти на карты VISA.

Для клиентки такая карта уже была создана.

Впрочем, отметили в Monobank, с 25 ноября 2024 года кешбэк по MasterCard больше не начисляется. А в течение 2025 года "карта MasterCard прекратит свою работу".

"То есть, ваша карта MasterCard продолжает работать, чтобы у вас было достаточно времени для заказа пластиковой Visa и обновления платежных данных на нужных ресурсах", – ответили на жалобу в Monobank.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

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