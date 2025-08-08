Международный суд закрыл дело "Аэросвита": Коломойский не получит денег от государства
Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров ICSID окончательно прекратил дело авиакомпании "Аэросвит" – причиной стала неуплата истцом арбитражного сбора. Иск к государству Украина на $700 млн был связанный с банкротством авиаперевозчика и инициирован компанией Gilward Investments B.V, бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Георгий Гуртовой.
О решении международного суда объявило 8 августа Министерство юстиции Украины. Это официальная информация.
"Было окончательно прекращено производство, инициированное украинским олигархом с целью переложить на государство ответственность за финансовые последствия банкротства, вызванного внутренней несостоятельностью и неэффективным управлением", – говорится в сообщении.
Главное, что нужно знать
- Компания Коломойского с 2025 года требовала от Украины $700 млн, обвиняя государство в действиях, которые якобы привели к банкротству "Аэросвита".
- Этих денег Коломойский не получит.
- Украина при этом уже доказала, что банкротство авиаперевозчика было вызвано внутренними процессами в компании в целом и действиями бенефициаров в частности.
- Трибунал обязал истца выплатить $150 тыс. арбитражного сбора до 12 ноября 2024 года.
- Платеж не был произведен, из-за чего в январе 2025 года производство приостановили, а теперь окончательно закрыли.
- Также в ходе слушаний истец не раскрыл все документы, на которых настаивала Украина.
Як обанкротился "Аэросвит": хронология и ключевые факты
"Аэросвит" – крупная украинская авиакомпания, основанная в 1994 году. Основатели: государство и частные инвесторы, позже контроль перешел структурам, связанным с Игорем Коломойским.
Долгое время "Аэросвит" был одним из лидеров рынка и имел развитую сеть международных маршрутов. Особое процветание компании пришлось на 2000-2010 годы, но потом начались проблемы:
- после 2010 года "Аэросвит" начал копить большие долги перед аэропортами и поставщикам из-за роста цен на топливо и неэффективного управления;
- осенью 2012-го начались массовые задержки рейсов, было инициировано сокращение маршрутной сети;
- в декабре 2012-го компания приостановила выполнение части международных рейсов, возникли задержки выплат зарплат сотрудникам, появились первые слухи о скором банкротстве,
- в январе 2013 года "Аэросвит" подал официальное заявление в суд о банкротстве, перевозки на тот момент выполнялись нерегулярно;
- в 2013–2014 годах активы, слоты и часть маршрутов "Аэросвита" переходят к МАУ и другим перевозчика, долговая нагрузка растет;
- в 2015-м и в последующие годы компания фактически прекратила существование, а судебные тяжбы с кредиторами и государством продолжались.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее государственный ПриватБанк окончательно выиграл суд против бывших владельцев финучреждения – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк требовал возместить убытки за выведенные активы. Полная сумма обязательства бывших владельцев перед банком еще должна быть окончательно определена.
