'Метинвест' за полгода заплатил в бюджет Украины 9,3 млрд грн налогов

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, компания "Метинвест" в I полугодии 2025 года уплатила 9,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

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Об этом говорится в официальном сообщении.

В тройке крупнейших по объему отчислений – плата за пользование недрами, что составляет 2,5 млрд грн, единый социальный взнос в размере 1,7 млрд грн, и 1,6 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, украинские предприятия "Метинвеста" в январе-июне 2025 года перечислили 670 млн грн налога на прибыль и 328 млн грн экологического налога. Военный сбор за І полугодие этого года вырос более чем втрое против аналогичного периода 2024 года – до 472 млн грн, а плата за землю – на 5%, до 659 млн грн.

"Во время войны уплата налогов – наш прямой вклад в защиту и восстановление страны. Финансовая ответственность бизнеса – источник силы для армии, медицины, образования и миллионов украинских семей. Мы научились двигаться вперед даже в самые тяжелые времена – работать несмотря на угрозы, поддерживать экономику, помогать фронту", – говорит генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как известно, в 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра достигла уже более 60 миллиардов грн. Компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.