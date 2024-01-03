'Метинвест' планирует экологическую трансформацию своих активов в Украине и за рубежом, – Рыженков

"Метинвест" столкнулся с серьезными вызовами и потерями в начале великой войны и продолжает их преодолевать. Несмотря на это, компания Ахметова работает над усилением своих позиций на рынках и планирует зеленую трансформацию активов как в Украине, так и за рубежом.

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Об этом написал в своей колонке для журнала NV+ The Economist "Мир впереди 2024" генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"Мы перестроили бизнес, сменили операционную модель и заново выстроили новые логистические цепи для экспорта продукции. Мы остаемся одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, стали опорой Украины на экономическом, оборонном и социальном направлениях", – рассказал Рыженков.

Он отметил, что важной составляющей устойчивости является персонал, поэтому компания после войны усилила заботу о рабочих: позаботилась об эвакуации около 20 тыс. человек из Мариуполя и Авдеевки и обеспечила их всем нужным. Сейчас в фокусе – физическая и психологическая реабилитация работников, реинтеграция ветеранов, а также переобучение и трудоустройство. Кроме того, компания системно поддерживает ВСУ.

"Метинвест" называют крупнейшим частным донором украинской армии. Бронежилет от компании защищает каждого десятого бойца ВСУ. Наши стальные изделия активно используются по всей линии фронта: бункеры, противоминные тралы, бронезащита для автомобилей, ежи, "ловцы ланцетов" и т.д. гуманитарного проекта компании "Спасаем жизнь" почувствовали уже полмиллиона человек", – говорит Рыженков.

Он подчеркнул, что потери активов и сложности войны не изменили политику компании, которая взяла курс на зеленую трансформацию и экологическое производство.

"Несмотря на войну, наша стратегия по зеленой трансформации не изменилась. И она коснется всех активов – как украинских, так и зарубежных. Эти почти два тяжелых года доказали, что "Метинвест" – выносливая компания. А значит, мы выдержим все, что на нас ждет, ради нашего будущего", – резюмировал Рыженков.

Ранее Рыженков заявил, что "Метинвест" Ахметова после войны перестроит заводы в Украине под производство низкоуглеродистой стали, в частности – построит электроплавильные печи на "Запорожстали" вместо мартена, а также модернизирует Каметсталь. Инвестиции в зеленую трансформацию всех украинских активов компании – ГОКов, "Каметстали" и "Запорожстали" – составят примерно $9 млрд.