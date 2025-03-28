Льготная поставка газа производителям электричества – это основная проблема 'Нафтогаза' – 'Центр Разумкова'

Основной проблемой государственного "Нефтегаза" является льготная поставка газа производителям электроэнергии на газовых установках.

Видео дня

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он рассказал, что из-за массированных атак по объектам газодобычи и вследствие выхода из отопительного сезона с исторически низкими объемами активного газа (менее 1 млрд м3) возникла проблема накопления газа к началу следующего отопительного сезона.

"Дефицит газа в 2025 году по оптимистическому прогнозу составит 3,3–3,9 млрд кубометров, в деньгах это $1,9–$2,2 млрд. Такая дополнительная финансовая нагрузка НАК "Нафтогаз Украины" из-за необходимости импортировать указанный объем до конца года, чтобы обеспечить газом населения и предприятия теплокоммунэнерго Компания, по моему убеждению, самостоятельно не потянет", – написал Омельченко.

Он добавил, что этот прогноз не учитывает резкого сокращения добычи собственного газа вследствие российских атак, который после последних атак остается на 25% ниже уровня в январе 2025г. С учетом разрушений и сокращения добычи общий дефицит может возрасти до 7,3-7,9 млрд м3, что по прогнозам обойдется в $4,1-4,5 млрд.

"Основная проблема компании – поставка льготного газа для производителей электроэнергии на газовых установках. Так, в 2025 году она планирует потратить 3,0 – 3,4 млрд м3 газа на субсидирование газовой генерации, в том числе так называемой "распределенной газовой генерации", производящей электроэнергию, сжигая природный газ", – объяснил Омельченко.

По словам эксперта, "Нафтогаз" вынужден продавать эти объемы газа по 8 750 – 13 750 грн. за тысячу м3 (без НДС) при коммерческой цене в 16 600 грн. за тысячу м3 (без НДС).

В частности, в текущем году НАК "Нафтогаз Украины" потеряет 16-18 млрд грн на субсидирование производителей электроэнергии из природного газа. Этих денег хватило бы на импорт 0,7-0,8 млрд. м3 газа.

"Считаю, что в данной ситуации к процессу импорта и заполнения ПХГ должны приобщаться украинские и европейские трейдеры и крупные потребители газа. Для этого необходимо как можно скорее переходить на европейскую модель газового либерализованного рынка с обеспечением market coupling", – подытожил Омельченко.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявил, что развитие внутреннего рынка газа и стабильные правила игры – ключевые факторы для наращивания добычи и укрепления энергетической безопасности Украины.