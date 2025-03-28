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Льготная поставка газа производителям электричества – это основная проблема "Нафтогаза" – "Центр Разумкова"

Мария Шевчук
Рынки и компании
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Льготная поставка газа производителям электричества – это основная проблема 'Нафтогаза' – 'Центр Разумкова'

Основной проблемой государственного "Нефтегаза" является льготная поставка газа производителям электроэнергии на газовых установках.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он рассказал, что из-за массированных атак по объектам газодобычи и вследствие выхода из отопительного сезона с исторически низкими объемами активного газа (менее 1 млрд м3) возникла проблема накопления газа к началу следующего отопительного сезона.

"Дефицит газа в 2025 году по оптимистическому прогнозу составит 3,3–3,9 млрд кубометров, в деньгах это $1,9–$2,2 млрд. Такая дополнительная финансовая нагрузка НАК "Нафтогаз Украины" из-за необходимости импортировать указанный объем до конца года, чтобы обеспечить газом населения и предприятия теплокоммунэнерго Компания, по моему убеждению, самостоятельно не потянет", – написал Омельченко.

Он добавил, что этот прогноз не учитывает резкого сокращения добычи собственного газа вследствие российских атак, который после последних атак остается на 25% ниже уровня в январе 2025г. С учетом разрушений и сокращения добычи общий дефицит может возрасти до 7,3-7,9 млрд м3, что по прогнозам обойдется в $4,1-4,5 млрд.

"Основная проблема компании – поставка льготного газа для производителей электроэнергии на газовых установках. Так, в 2025 году она планирует потратить 3,0 – 3,4 млрд м3 газа на субсидирование газовой генерации, в том числе так называемой "распределенной газовой генерации", производящей электроэнергию, сжигая природный газ", – объяснил Омельченко.

По словам эксперта, "Нафтогаз" вынужден продавать эти объемы газа по 8 750 – 13 750 грн. за тысячу м3 (без НДС) при коммерческой цене в 16 600 грн. за тысячу м3 (без НДС).

В частности, в текущем году НАК "Нафтогаз Украины" потеряет 16-18 млрд грн на субсидирование производителей электроэнергии из природного газа. Этих денег хватило бы на импорт 0,7-0,8 млрд. м3 газа.

"Считаю, что в данной ситуации к процессу импорта и заполнения ПХГ должны приобщаться украинские и европейские трейдеры и крупные потребители газа. Для этого необходимо как можно скорее переходить на европейскую модель газового либерализованного рынка с обеспечением market coupling", – подытожил Омельченко.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявил, что развитие внутреннего рынка газа и стабильные правила игры – ключевые факторы для наращивания добычи и укрепления энергетической безопасности Украины.